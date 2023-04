Weiher verschlammt, Brücke marode: Dringender Handlungsbedarf in Halsberg

Von: Magdalena Höcherl

Soll wieder zum Fließgewässer werden: Der Weiher in Halsberg ist derzeit ein Sorgenkind des Markts Au. © Hellerbrand

Blaualgen, Schlamm, kaum Fische: Der Weiher im Auer Ortsteil Halsberg ist in einem schlechten Zustand. Der Weg zu einem Areal für Naturschutz und Naherholung ist weit. Doch der erste Schritt ist getan.

Halsberg/Au – „Unbefriedigend“: So lautet das Fazit zur Abens und insbesondere dem Weiher in Halsberg (Markt Au) im Rahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Nun soll der Flussabschnitt ertüchtigt werden – und das Areal an Land gleich mit.

Der Weiher ist verschlammt, Fische sterben, und die hohen Temperaturen im Sommer lassen Blaualgen gedeihen. Der Weiher soll nun rückgebaut und die Abens wieder als Fließgewässer hergestellt werden. Das gelinge mithilfe eines Bypasses inklusive einer Fischaufstiegsanlage, erklärte Verena Munz vom Planungsbüro WipflerPLAN den Auer Markträten in der jüngsten Sitzung.

TÜV-Prüfung ergab Note 3,8 – ab Note 4 wird sofort gesperrt

Aus dem Weiher hat die Feuerwehr bislang Löschwasser entnommen, was aufgrund des Schlamms inzwischen schwierig ist. Deshalb ist nun ein Löschwasserbehälter in Planung, der auch leichter anfahrbar als der Weiher sein soll. Wo genau das Stahlbehältnis, das Löschwasser für das Gewerbegebiet „Gewerbering + Au West II“ sowie die Erweiterung „Au West III“ bereithalten soll, platziert wird, muss noch mit Feuerwehr und Wasserzweckverband abgestimmt werden.

Zugleich muss die Brücke über die Abens dringend erneuert werden. „Der Stahl ist total verrostet, die Tragfähigkeit beeinträchtigt“, erklärte Munz’ Kollege Reinhard Bauer den Marktgemeinderäten. Die TÜV-Prüfung habe die Note 3,8 ergeben, bei einer 4 muss das Bauwerk sofort gesperrt werden. Sanierungsmaßnahmen seien nicht mehr sinnvoll, ein Ersatzneubau für Fußgänger und Radfahrer müsse her. Die wirtschaftlichste Variante ist laut dem Planer eine Stahlbetonbrücke, die inklusive Radweg 320 000 Euro kosten soll.

Muss baldmöglichst erneuert werden: Die Brücke über die Abens ist marode. © Hellerbrand

Der Löschwasserbehälter schlägt mit 50 000 Euro zu Buche und die Renaturierungsmaßnahmen für Weiher und Abens mit 200 000. Inklusive der Baunebenkosten wie Planung und Gutachten sowie Mehrwertsteuer liegt das Gesamtpaket bei 815 000 Euro.

Das sei deutlich zu viel, waren sich die Räte einig. Vor allem für die Radwegführung brauche man Planungsvarianten, „damit wir von den Kosten runterkommen“, sagte Bürgermeister Hans Sailer. Michael Hagl (GoL) brachte erneut aufs Tapet, die Brücke möglicherweise gar nicht zu bauen und den Radweg entlang der Straße zu führen. Sailer entgegnete, dass diese Trasse aufgrund von Statik und Naturschutzbelangen eigentlich schon längst vom Tisch gewesen sei.

Kosten und Optik: Variante mit Stahlbeton kritisiert

Nicht nur, um Kosten zu senken, sondern auch wegen der Optik monierten einige Räte die angedachte Stahlbetonbrücke. Natürlich müsse man den Hochwasserschutz berücksichtigen, aber im richtigen Rahmen sei vielleicht auch eine Holzbrücke möglich, schlug Martin Linseisen (CSU/PFW) vor. Barbara Prügl und Rita Straßberger (beide GOL) stießen ins gleiche Horn.

Letztlich votierten die Räte einstimmig für die Maßnahmen zum Rückbau des Weihers und die Fischaufstiegsanlage. Der Brückenneubau und die Führung des Radwegs hingegen sollen noch einmal überplant werden.

