Ehrenhofmarschall: Narrhalla Au würdigt Martin Linseisen und macht ihm ein spezielles Geschenk

Große Würde: Martin Linseisen (l.) wurde von Narrhalla-Präsident Benjamin Stefan mit dem Titel „Ehrenhofmarschall“ ausgezeichnet. © Hellerbrand

Ein neues Amt, eine hohe Auszeichnung und eine positive Bilanz: Bei der Versammlung der Narrhalla Au war jetzt einiges geboten.

Au/Hallertau – Ein paar Hosenträger war das Geschenk der Narrhalla Au für Martin Linseisen, der jetzt bei der Versammlung des Vereins im Gasthaus Rosenwirt offiziell zum „Ehrenhofmarschall“ ernannt wurde. Linseisen, der die Narrhalla als Hofmarschall sowie 2. Vorsitzender über Jahrzehnte geprägt hatte, freute sich über dieses Kleidungsstück, das bei vielen seiner Auftritte zum Markenzeichen wurde. Die Narrhalla selbst stellte bei der Versammlung im Rosenwirt ihre Weichen für die neue Saison.

So steht das Vorsitzenden-Duo Benjamin Stefan und Vize Robert Rank weiterhin an der Spitze des Faschingsvereins. Jede Menge Wechsel gab es hingegen bei den weiteren Führungsämtern. So hütet künftig Alexander Janzon die Narrhalla-Kasse als Nachfolger von Nina Roggenbuck. Neu ist auch die 2. Schatzmeisterin Lena Freiberger anstelle von Christian Peters. Um die Pressearbeit, die bisher in den Händen von Claudia Obermaier lag, wird sich nun die bisherige Schriftführerin Lena Ewert kümmern. Sandra Baron, bis dato zweite Schriftführerin, rückt eine Stufe nach oben, unterstützt wird sie dabei von Justine Pauli. Das Berater-Trio bildet künftig Lisa Nieder, Martin Grünwald und neu Lisa Rank. Weibliche Aktivensprecherin bleibt Marion Pichler, während Michael Baur in Nachfolge von Andreas Wallner die männliche Narrenschar in der Vorstandschaft vertritt. Dank bester Vorbereitung hatte Wahlleiter Tobias Lipp einen einfachen Job.

Die neue Führung der Narrhalla Au bilden (v. l.) Andreas Siebler, Claudia Obermeier, Lena Freiberger, Robert Rank, Lena Ewert, Nadine Hennig (hinten), Lisa Nieder, Michael Baur, Justine Pauli, Alexander Janzon, Sandra Baron und Präsident Benjamin Stefan. © Hellerbrand

Neues Amt geschaffen

Und die passiven Mitglieder? Um auch diese Gruppe der Narrhalla-Sympathisanten in der Führung eine Stimme zu geben, wurde per Satzungsänderung das neue Amt des „Passivensprechers“ geschaffen und mit Andreas Siebler besetzt. Kraft Amtes in den Funktionen „Hofmarschall“ gehören Claudia Obermeier sowie die Koordinatorin des Narrhalla-Nachwuchses „P’Auer Dancers“, Nadine Hennig, der Führung automatisch an.

Vor den Wahlen hielt „Präsi“ Benjamin Stefan seine Rückschau auf die Saison 2022/23. So lief der erste pandemiefreie Fasching seit Jahren erfolgreich, auch die Zahl von über 100 großen und kleinen Aktiven konnte sich sehen lassen. Die Zahlen waren ebenfalls beeindruckend: 23 Standardauftritte, 13 Mitternachtsshow-Präsentationen und vier Mal war die Männereinlage im Einsatz. Die P’Auer Dancers wurden bei insgesamt 13 Auftritten bestaunt. Neben Prinzenpaar Annika und Robert sei vor allem der weibliche Hofmarschall Claudia Obermeier, liebevoll als „Hofmarschine“ tituliert, Garant für einen gelungenen Fasching gewesen, so der Präsident.

Lukratives Catering

Aktuell zählt die Narrhalla über 370 Mitglieder, davon 87 unter 18 Jahren. Doch auch außerhalb der Tanzfläche ist der Verein aktiv gewesen, was ein Team-Ausflug zum Lasertag-Spielen, das Mitmachen bei der Stockschützen-Marktmeisterschaft sowie ein Ski-Wochenende in Ratschings beweist. Der Christkindlmarktstand sowie das Weinfest beim Straßberger-Wirt nach der Proklamation waren weitere Aktivitäten, daneben natürlich ausgiebige Übungsstunden für die Darbietungen. Dass die Narrhalla zusammen mit dem Dartverein in der Hopfenlandhalle das Catering in Eigenregie übernommen hatte, wirkte sich auch positiv auf die Kasse aus. Und die Planungen für die neue Saison stehen bereits an, wobei Präsident Benjamin Stefan darum bat, alle Mitglieder mögen ihre Ideen bei der Prinzenpaarsuche einbringen.

