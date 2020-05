Einbrüche, Diebstähle und getötete Fische: Polizei fasst Verdächtige - einer ist noch ein Kind

Eine wochenlange Serie von Straftaten in Au/Hallertau mit enormem Sachschaden scheint aufgeklärt: Die Polizei hat zwei Verdächtige auf frischer Tat erwischt.

Au/Hallertau – Dieser Fahndungserfolg dürfte viele Auer ruhiger schlafen lassen: In der Nacht zum Donnerstag haben Polizisten zwei Teenager festgenommen, die für eine ganze Reihe von Einbruchs-, Diebstahls- und Vandalismusdelikten verantwortlich sein sollen.

Nachdem sich in den vergangenen Wochen derartige Straftaten in Au häuften, hatte die Polizei ihre Präsenz in der Marktgemeinde gezielt verstärkt, wie Moosburgs PI-Chef Christian Bidinger berichtet. Es sei deutlich gewesen, dass es sich nicht um die Taten Einzelner gehandelt habe, sondern „dass da jemand unterwegs ist, der offenbar Spaß an solchen Aktionen hat“, so der Inspektionsleiter. „Bei unseren Streifenfahrten wurden wir von der Zivilen Einsatzgruppe aus Erding unterstützt.“

Zivilpolizisten stoppen Verdächtige - und bemerken gleich die nächste Straftat

Einer solchen Einheit fiel dann ein Motorrad ins Auge, mit dem zwei jüngere Personen unterwegs waren. Was die Streife zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Auch diese Maschine hatte das Duo – ein 13- und ein 15-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis – einen Tag zuvor geklaut. Die beiden wurden festgenommen.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen räumten die Verdächtigen laut Christian Bidinger zahlreiche Straftaten ein: Unter anderem geht der aufgebrochene und verwüstete Smart, aus dem Mitte April an der Schlesischen Straße in Au diverse Armaturen ausgebaut wurden, auf das Konto der Festgenommenen.

Die Teenager sind wohl auch für einen Fall verantwortlich, der Empörung auslöste

Des Weiteren sind sie offenbar für einen Fall verantwortlich, der für große Empörung in der Öffentlichkeit gesorgt hatte: In einer Waldhütte am Auer Schlossberg wurden – ebenfalls Mitte April – mehrere Scheiben eingeschlagen und dazu das Wasser der angrenzenden Fischteiche bis auf ein Minimum abgelassen. Die darin schwimmenden Forellen verendeten. Zurückgelassen wurde am Tatort ein gestohlenes Leichtkraftrad.

Die beiden Freunde, von denen laut Bidinger keiner eine Fahrerlaubnis besitzt, hatten wohl ein Faible für illegale Spritztouren auf Motorrädern. Denn auch den Diebstahl einer Yamaha-125er, die am 29. April aus der Hamppstraße verschwand, wird ihnen zur Last gelegt. Einen Tag zuvor tobten sie sich noch an der Stockschützenhalle aus: Sie schlugen auf Außenlampen ein und zertrümmerten Scheiben eines Schuppens.

Fünfstelliger Gesamtschaden - einer der Täter wohl schuldunfähig

Wie der Moosburger PI-Chef sagt, konnte der Gesamtschaden noch nicht genau beziffert werden. „Wir gehen von einer fünfstelligen Höhe aus“, so Bidinger. Insgesamt vier Motorraddiebstähle legen die Ermittler den Teenagern bislang zur Last. Sie wurden ihren Eltern übergeben. „Der 13-Jährige ist nach deutschem Recht schuldunfähig, der 15-Jährige fällt ins Jugendstrafrecht.“ Die zivilrechtlichen Ansprüche der Geschädigten stünden jedoch auf einem anderen Papier, so der Polizeichef. Da herrsche wohl bereits eine beschränkte Geschäftsfähigkeit. Bidinger: „Was angerichtet wurde, muss am Ende irgendwer bezahlen.“

