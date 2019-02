Eine CD zum Hopfareisser-Jubiläum

Die Holledauer Hopfareisser feiern heuer ihr 15-jähriges Bestehen. Beim Jubiläumskonzert im Herbst wollen die Musiker um Rainer Klier die neue CD vorstellen, die im August aufgenommen wird. Und noch ein Highlight wartet auf die Blasmusikfreunde.

Hallertau – Im Keller der Familie Klier in Nandlstadt hat vor 15 Jahren alles angefangen: „Wir waren fünf Buben und haben uns gedacht: ,Wir machen eine Band auf’’“, erzählt Rainer Klier. Trompete, Gitarre, Posaune, Tuba und Schlagzeug: Schon war die Gruppe zusammengestellt. Alle Musiker waren unter 18 Jahre – der jüngste war gerade erst zehn. Zur Anfangsformation gehörten damals Josef Knöferl, Anton Kuffer, Leopold Schranner, Andreas Stanglmair und Rainer Klier.

Obwohl die Buben fleißig geübt haben, war ihnen schnell klar: „Mit der Besetzung können wir keine Blasmusik machen“, erzählt Klier. Also wurde die Band im Laufe der Zeit aufgestockt – auf heute 14 Musiker. Mittlerweile gehören Andreas Stanglmair, Christoph Stanglmair, Sandra Klier, Barbara Zeilhofer, Marco Moosbauer, Simon Kollmannsberger, Martin Gudera, Konstantin Hofer, Bernd Übelacker, Sebastian Fichtner, Markus Kufer, Christian Braun und Rainer Klier zur Formation, zudem an der großen Trommel bzw. als Servicemann Martin Karl. Noch heute wird gelegentlich im Klier-Keller geprobt – oder in den Proberäumen in Au und Wolnzach.

Ihren ersten Auftritt hatten die Holledauer Hopfareisser bei einer Weihnachtsfeier in Freising, erinnert sich Klier. „Wir haben zwei Weihnachtslieder gespielt. Als die aus waren, haben wir wieder von vorne angefangen.“ Heute ist nicht nur das Repertoire viel größer, sondern auch der Bekanntheitsgrad. Die Musiker spielen nicht mehr nur im Landkreis Freising, sondern haben auch schon in Madrid, Italien oder Südtirol aufgespielt. Doch egal ob vor großem oder kleinem Publikum: „Jeder Auftritt ist auf seine Art schön“, erzählt Klier. Besonders gerne erinnert sich der Frontmann an das Bezirksmusikfest zum 10-jährigen Bestehen.

In den vergangenen zehn Jahren war es den Musikern auch immer wichtig, jährlich ein Benefizkonzert zu geben und den Erlös dem Kinderhospiz in Bad Grönenbach zukommen zu lassen. „In den vergangenen Jahren haben wir knapp 40 000 Euro gespendet“, berichtet Klier voller Stolz.

Das diesjährige Benefizkonzert wird zugleich das Jubiläumskonzert: Am Samstag, 19. Oktober, spielen die Holledauer Hopfareisser in der Hopfenhalle auf. „Und wir hoffen, dass wir dann unsere CD vorstellen können, die wir im August aufnehmen werden“, erzählt Rainer Klier. 13 bis 14 Stücke soll das Album enthalten, das „eine bunte Mischung aus dem, was wir spielen“ wird, kündigt Klier an.

Zum 15. Geburtstag haben sich die Hopfareisser aber auch selbst ein Geschenk gemacht: Am Freitag, 14. Juni, hat man sich die siebenköpfige Formation „Da Blechhauf’n“ eingeladen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr) in der Hopfenhalle. Karten gibt’s bereits jetzt – bei der Raiffeisenbank Nandlstadt oder unter www.muenchenticket.de. Andrea Hermann