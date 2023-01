Energiewende mit PV-Anlagen vorantreiben: Markt Au startet Aufruf an Dach-Eigentümer

Das Dachpotenzial für Photovoltaik in Au ist laut Michael Hagl (GOL) immens. Symbolbild © Oliver Berg

Wie kann sich der Markt Au in puncto PV-Anlagen noch besser aufstellen? Das besprachen die Räte jüngst mit dem Energiebeauftragten des Landratsamts.

Au/Hallertau – Der Marktgemeinderat von Au hat sich jetzt mit der Potenzialanalyse für Photovoltaik auf Freiflächen – kurz „PFiFFiG“ – vertraut gemacht. Hintergrund war, dass es eine ganze Reihe von Anträgen dazu gibt.

„Der Weg ist noch weiter, als es aussieht“

Der Energiebeauftragte des Landratsamts Freising, Moritz Strey, legte mit der PFiFFiG-Analyse eine Art Richtschnur mit Ausschlussverfahren und entsprechendem Kriterienkatalog vor. Demzufolge gelte es, nach Plan vorzugehen: auszugrenzen, was von vornherein nicht realisierbar erscheint, und zu präferieren, was möglich ist. Dass es notwendig ist, im Sinne der Energiewende alle Anstrengungen zu unternehmen, daran ließ Strey keine Zweifel aufkommen.

Man sei zwar „weit gediehen bei der Energiewende“, erklärte er mit dem Hinweis, dass man bei 50 Prozent im Landkreis gestartet sei und jetzt bei 76 Prozent stehe. Der Energiebeauftragte stellte klar, dass Sonne und Wind die großen Treiber der Energiewende darstellten. Dazu sagte er aber auch: „Der Weg ist noch weiter, als es aussieht.“ Dem Markt Au stellte Strey ein relativ erfreuliches Zeugnis aus. „Es sieht ziemlich gut aus, aber es ist auf Photovoltaik beschränkt.“ Wenn man die erklärten Ziele erreichen wolle, müssten im Landkreis 30 bis 40 Windräder gebaut werden. Aktuell sei man in Au bei 80 Prozent erneuerbare Energien. Auch bei den Photovoltaikanlagen gebe es noch Luft nach oben. Moritz Strey sprach von einer Verdreifachung. Insgesamt seien bis zu 500 Hektar PV-Freiflächenanlagen im Landkreis vonnöten.

Naturschutz nicht per se Hinderungsgrund für PV-Freiflächenanlagen

Für Marktrat Florian Hillebrand (FWG) stellte sich die Frage: „Gibt es eine Widerstandskarte für Au?“ Also so etwas wie eine kartografische Auswertung, in der genau ersichtlich ist, wo PV-Freiflächenanlagen auf keinen Fall infrage kommen. Strey bejahte dies. Es gebe ein entsprechendes PDF, auf das die Kommune Zugriff habe. Das Gleiche gelte für Flächen, die als geeignet beziehungsweise sehr geeignet eingestuft werden. Das Datenmaterial dient laut Strey am Ende dazu, infrage kommende Flächen im Bebauungsplan festzulegen.

Der Naturschutz ist dem Landratsamt-Energiebeauftragten zufolge nicht unbedingt ein Hinderungsgrund für PV-Freiflächenanlagen. „Privilegierung im Landschaftsschutzgebiet ist möglich“, stellte er klar. Naturnahe Gewässer oder biotopartige Strukturen könnten in die Planung miteinbezogen werden. Bernhard Wernthaler (CSU/PfW) wollte in dem Zusammenhang wissen, wie es dann mit „dem Ackerstatus“ aussehe. Sprich: Wenn so eine Fläche mit Biotop-Charakter einmal für Photovoltaik genutzt werde, ob man da dann je wieder einen Acker daraus machen könne? Strey räumte ein, dass das womöglich Probleme bereiten könne. In so einem Fall gelte es, sich mit den zuständigen Behörden abzusprechen.

Michael Hagl (GOL) wies darauf hin, dass das Dachpotenzial für Photovoltaik in Au immens sei. Das dürfe man nicht außer Acht lassen. Strey pflichtete ihm bei. Ein generelles Problem sehe er bei den vorhandenen Stromnetzen. Es fehlten mindestens zehn Trafostationen im Landkreis. Auch auf diesem Gebiet gelte es, die Entwicklung voranzutreiben. Ortschef Hans Sailer sagte, wenn jemand ein Dach habe, dann sei er natürlich dazu aufgerufen, es mit Photovoltaik auszubauen. Am Ende dankte er Strey ausdrücklich für seine Ausführungen. PV-Freiflächenanlagen habe man in der Marktgemeinde bereits auf dem Schirm, erklärte Sailer im Hinblick auf besagte, bereits vorliegende Anträge. Aktuell sollen es acht an der Zahl sein.

Alexander Fischer

