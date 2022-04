Enormer Sprung bei den Ausgaben: Auer Haushalt 2022 robust und unbeeindruckt von Corona

Von: Andreas Beschorner

Der Marktgemeinderat Au konnte einen soliden Haushalt für das Jahr 2022 beschließen. © dpa

Die Ausgaben steigen deutlich: In Au/Hallertau wurde jetzt ein Haushalt beschlossen, der positive Signale setzt. Der Markt kann auch in 2022 kräftig investieren.

Au/Hallertau – Bürgermeister Hans Sailer sprach von „beruhigenden und freundlichen Aussagen“. Gemeint war damit das, was Kämmerin Katharina Oberhofer am Dienstag im Marktgemeinderat von Au als Haushalt für das Jahr 2022 präsentiert hatte. Denn das 20,14 Millionen Euro umfassende Zahlenwerk sei von der Corona-Krise nicht betroffen, man könne alle notwendigen Zukunftsmaßnahmen im Markt stemmen – und das ohne Kreditaufnahme. Die logische Folge: Der Etat 2022 wurde am Dienstag einstimmig beschlossen.

Enormer Sprung bei den Ausgaben

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt machen im laufenden Jahr „einen enormen Sprung“, wie es Oberhofer ausdrückte: 12,53 Millionen Euro muss man heuer aufwenden, fast zehn Prozent mehr als noch 2021. Grund: Um die Aufgaben zu bewältigen, müssen mehr Mitarbeiter angestellt werden. Dafür sinke der Ansatz für die Investitionen, also der Vermögenshaushalt, kontinuierlich, so Oberhofer. In diesem Jahr stehen da noch 7,6 Millionen Euro – rund 800.000 Euro weniger als 2021. Auch dafür gibt es Gründe: Anders als früher nehme man bei Großprojekten nur die Summen auf, die im jeweiligen Jahr auch wirklich fällig werden.

Positive Prognose bei den Einnahmen

Wie wenig Auswirkungen die Corona-Pandemie bisher auf die Finanzsituation des Markts Au hat, zeigte der Blick auf die Einnahmen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft, sprich: Steuern und Zuweisungen. Mit Einnahmen in Höhe von 9,25 Millionen Euro rechnet man heuer – und das sei „niedrig geschätzt“, so Oberhofer. Denn wenn sich die Entwicklung der ersten drei Monate so fortsetze, werde man diesen Ansatz übertreffen – so wie schon 2021, als man mit Einnahmen in Höhe von 8,2 Millionen gerechnet, dann aber tatsächlich neun Millionen eingenommen habe.

Keine Kredite, aber es geht ans Ersparte

Um die anstehenden Investitionen zu stemmen, muss der Markt Au in 2022 zwar keine Kredite aufnehmen, allerdings 1,22 Millionen Euro aus den Rücklagen entnehmen. Das Bankkonto der Gemeinde ist mit derzeit 7,17 Millionen Euro gut gefüllt – eine Summe, für die man seit rund fünf Jahren Verwahrentgelt zahlen muss. Weil also keine neuen Kredite dazukommen und die Schulden weiter um 140.000 Euro getilgt werden, steht am Ende des Jahres 2022 ein Schuldenstand von nur noch 718.000 Euro. Rechnerisch hat damit jeder Bürger von Au 114,55 Euro Miese. Das liege weit unter dem Landesdurchschnitt, wie Katharina Oberhofer betonte.

Wofür am meisten investiert wird

Die größten Investitionen neben den Straßenbaumaßnahmen inklusive Umbau der Ortsdurchfahrt, wofür heuer drei Millionen Euro vorgesehen sind, sind folgende: Für 310.000 Euro soll der Allwetterplatz der Grundschule generalsaniert werden, zunächst einmal 300.000 Euro sind für den Neubau oder die Sanierung des Kindergartens „Maria de la Paz“ eingestellt, für rund 200.000 Euro soll das alte Sportheim erworben werden, für den Ankauf von Gewerbegrund hat man jetzt einmal 300.000 Euro eingeplant und für den Erwerb von Gebäuden sogar 600.000 Euro.

Flexible Puffer eingeplant

Die gemeindliche Kämmerin sagte, man könne in den kommenden Jahren die Projekte mit den vorhandenen Rücklagen gut stemmen, die künftige Haushaltsführung verlange aber weiterhin Entscheidungen, die kostensparend und zukunftsorientiert seien. Die Marktgemeinderäte müssten dabei klare Prioritäten mit Zeit- und Finanzplänen setzen. Der Haushalt 2022 sei „wieder sehr flexibel aufgestellt“, in den meisten Ansätzen seien Puffer enthalten.

Nachdem der Haushalt bereits nichtöffentlich vorberaten worden war und die Anregungen allesamt aufgenommen worden waren, wie Katharina Oberhofer berichtete, gab es am Dienstagabend im Marktgemeinderat keinerlei Diskussionsbedarf mehr. Lediglich Barbara Prügl (GoL) kritisierte, dass bei eben jener Vorberatung bloß zehn von insgesamt 20 Gemeinderäten anwesend gewesen seien.

