„Für die Zukunft gerüstet“: Feuerwehr Abens lässt neues Fahrzeug und renovierte Fahne weihen

Den Segen fürs neue Auto gab’s von Pfarrer Stephan Rauscher. © Lorenz

Doppelten Grund zum Feiern hatte die Feuerwehr Abens kürzlich: Das neue Fahrzeug und die renovierte Fahne wurden geweiht. Und zur Feier des Tages gab‘s noch eine Überraschung.

Abens – „Jetzt fahrt der Herrgott mit!“, verkündete Pfarrer Stephan Rauscher gewohnt bayerisch-leger jüngst nach dem Festgottesdienst bei der Fahrzeug- und Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Abens. Weil durch Corona vieles hatte ausfallen müssen, gab es aufgrund des neu angeschafften Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) und der neu renovierten Feuerwehrfahne gleich doppelten Grund zur Feier und zur Freude. Für eine mächtige Überraschung sorgte zudem Achim Peichl aus Dellnhausen, denn der hatte sich zur Feier der Floriansjünger etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Zwar ist das neue TSF bereits seit 2019 in Betrieb, allerdings hatten die dazugehörigen Feierlichkeiten aufgrund der Pandemie immer wieder verschoben werden müssen. Ähnlich gestaltete sich die Sachlage bei der Feuerwehrfahne aus dem Jahr 1966, die bereits 1979 einmal generalüberholt worden war und 2020 schließlich nochmals eine Auffrischung bekam – aber eben keine Weihe aufgrund der Corona-Einschränkungen. Und weil himmlischer Segen nie schaden kann, weihte Rauscher neben Fahrzeug und Fahne auch gleich sämtliche Kameraden und Zuschauer großzügig und mit den Worten „Bei dera Hitz schadet des sowieso ned“ mit.

Einen großen Dank sprach der erste Kommandant der FFW Abens, Stephan Felsl, vor allem der Gemeinde Au und Bürgermeister Hans Sailer für die gute Zusammenarbeit und die Finanzierung des Fahrzeugs aus. „Mit dem neuen TSF sind wir für die Zukunft gut gerüstet“, erklärte Felsl. Lob gab es vom Rathauschef für das große Engagement der Floriansjünger, vor allem in der so wichtigen Jugendarbeit.

Die renovierte Fahne wurde von (v. l.) Florian Hillebrand, Stephan Felsl, Bürgermeister Hans Sailer, Michael Fuchs, Georg Huber und Anton Neumaier präsentiert. © Lorenz

Was dann allerdings auf den Hof der Feuerwehrler auffuhr, damit hatte wohl niemand gerechnet: Der Dellnhauser Achim Peichl hatte seine Kontakte spielen lassen und Kameraden aus Pfaffenhofen nach Abens bestellt – zusammen mit einem originalen Mack Fire Pumper, dem ikonischen US-Feuerwehrauto schlechthin. Der Gänsehaut-Moment: Das 500 PS starke Mobil mit einem Wasservolumen von 5000 Liter, Baujahr 1982, war unter anderem am 11. September 2001 in New York eingesetzt worden. 20 Floriansjünger aus Pfaffenhofen haben den Mack dann um 2020 herum gekauft und präsentieren ihn seitdem auf Ausstellungen oder Paraden – oder eben in Abens bei der TSF-Weihe.

Zahlreiche Vereine und Feuerwehren aus Nah und Fern ließen den Tag dann noch gemütlich ausklingen – bei Kaffee, Kuchen und Fachsimpeln über das neue TSF und natürlich auch über den Fire Pumper, dessen gigantische Spritzleistung die Floriansjünger am Nachmittag dann gleich mal ausprobiert haben.

Richard Lorenz

