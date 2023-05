Video: Spektakulärer Abschied mit angeblichem Alarm und besonderem Spalier

Spektakuläres Spalier-Video: Feuerwehr-Führungskraft mit heimlicher „Alarm“-Aktion in Ruhestand verabschiedet

Ausscheider und Nachfolger: Aus Altersgründen scheidet Kreisbrandinspektor Helmut Baur (l.) aus, dessen Amt der bisherige Fach-Kreisbrandmeister Roman Bittrich übernimmt. © Hellerbrand

Mit reichlich Lob wurde bei der Feuerwehr Au jetzt der verdiente Kreisbrandinspektor Helmut Baur aus dem Amt verabschiedet. Seine Nachfolge tritt der „Wunschkandidat“ an.

Au/Hallertau – Anerkennung und Dank, aber auch viel Wehmut war zu verspüren, als sich die Feuerwehr Au jüngst zur Jahreshauptversammlung beim Rosenwirt einfand. Der Grund: der Abschied von Helmut Baur. Jahrzehntelang hatte der Kreisbrandmeister seine Knochen für die Floriansjünger hingehalten, zuerst als Aktiver der Truppe und in der Folge als Kommandant der Auer Wehr, dann als Kreisbrandmeister im Abschnitt 5/2 und schließlich bis zu seinem Ausscheiden als Kreisbrandinspektor für den Abschnitt 5 – zuständig für die Nordgemeinden von Zolling, Attenkirchen, Nandlstadt, Rudelzhausen und Au. Mit seinem 65. Geburtstag an diesem Montag endete nun die aktive Dienstzeit des KBI. Kurz zuvor wurde er noch bei der Jahresversammlung gewürdigt – und sein Nachfolger präsentiert.

Miteinander und Zugehörigkeitsgefühl als Trumpf

Voll des Lobes waren Kreisbrandrat Manfred Danner, der Auer Kommandant Sebastian Biendl und auch Bürgermeister Hans Sailer über den „Ausscheider“, dem nicht nur Können und Pflichtbewusstsein wichtig gewesen seien, sondern der stets auch auf die Trumpfkarten Miteinander und Zusammengehörigkeitsgefühl gesetzt habe. Entsprechend lang anhaltend war der Applaus in der Rosenwirtsstube für Helmut Baur.

Per Handschlag nahm Kommandant Sebastian Biendl die Neumitglieder Franziska Hofmaier, Sebastian Seidel, Jannis Koslowski, Lukas Lüttig und Thomas Lang offiziell in Empfang, worüber sich auch Stellvertreter Sebastian Elfinger (v. l.) freute. © Hellerbrand

Dieser hob in seiner ganz typischen Art die vielen Wegbegleiter hervor, die seinen Pfad geprägt und ihn für sein Handeln beeinflusst hätten. „Die Feuerwehr hat mich lang genug ertragen“, ließ Baur auch seinen Humor aufblitzen – genauso bei der Vorstellung seines Nachfolgers, dem bisherigen Kreis-Jugendwart Roman Bittrich: „Der Roman war mein Wunschkandidat“, freute sich der scheidende „KBI“ über die Neubesetzung. Dass Bittrich, der in Mauern wohnt und ostdeutsche Wurzeln besitzt, sicher auch im übrigen Landkreis-Norden gut aufgenommen werde, versah Baur mit einem Augenzwinkern: „Das sind hier sehr tolerante Menschen, sie benachteiligen niemanden wegen seiner Herkunft“.

Eine äußerst aktive Feuerwehr Au

Im Weiteren verlief die Versammlung der Feuerwehr Au reibungslos. Vorsitzender Martin Stanglmaier berichtete über Aktivitäten von Sommerfest über Hallenparty bis hin zu Weihnachtsfeier mit Versteigerung, daneben die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben – etwa beim Volkstrauertag und den Wallfahrten in Maria Hilf und Freising. Über die Schlagkraft der Wehr, die 2022 neben neun Verkehrsunfällen, sechs Wohnungsöffnungen und einem Unwettereinsatz auch jeweils zwei Ölspurbeseitigungen und Hubschrauberlandungen zu bewältigen hatte, gaben Kommandant Sebastian Biendl, sein Stellvertreter Sebastian Elfinger und Schriftführer Sebastian Brendel Rechenschaft. Die Alarmierung „Brand der Brauerei“ habe sich als falscher Alarm entpuppt, da sich die Rauchwolke über dem Sudhaus als Defekt einer der vier Dampfregulierer herausstellte.

Bei der Kassenentwicklung vermeldete Anita Stanglmaier ein Plus von 1500 Euro. Zum aktuellen Mitgliederstand zählen 51 Aktive (davon vier weiblich), 15 Jungfeuerwehrler zwischen zwölf und 17 Jahren, zehn Kameraden mit Doppelmitgliedschaft, ein Ehrenmitglied sowie 35 Passive. Die Neumitglieder heißen Lukas Lüttig, Jannis Koslowski, David Auerbach, Sebastian Seidel, Franziska Hofmaier, David Hess und Thomas Lang.

Video: Spektakulärer Abschied mit angeblichem Alarm und besonderem Spalier

Eine gelungene Überraschung haben dem scheidenden Kreisbrandinspektor Helmut Baur seine Kameraden aus dem Abschnitt 5 dann am vergangenen Samstag beschert: Bevor er kommendes Wochenende seinen offiziellen Abschied mit den Floriansjüngern feiert, ließen die es sich nicht nehmen, ihren „Helle“ mit all den Wehren aus seinem Abschnitt zu verabschieden. Dafür hatte man sich etwas Originelles einfallen lassen: Heimlich versammelten sich 26 Fahrzeuge und rund 150 Einsatzkräfte an der Auer Hopfenhalle und bildeten ein Fahrzeug- und Mannschaftsspalier. Nachdem dann der Kreisbrandinspektor durch die Integrierte Leitstelle Erding um kurz nach 17 Uhr zur genannten Örtlichkeit beordert wurde, staunte er nicht schlecht, als er den Grund für den Alarm sah.

Mit seinem Einsatzfahrzeug steuerte Baur langsam durch das Spalier, vorbei an klatschenden Menschen und laut tönenden Martinshörnern. Nach der Begrüßung der Anwesenden durfte er noch mit der Drehleiter der Feuerwehr Mainburg über den Markt blicken und führte im Anschluss daran den Fahrzeugkonvoi über die Bundesstraße bis zum Auer Feuerwehrhaus an, wo es zum Abschluss des Abends noch eine zünftige Brotzeit für alle Kameraden gab.

