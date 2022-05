Flammen im Auer Friedhof: Arbeiter löst mit Missgeschick Brand aus - Feuerwehr im Einsatz

Teilen

Zu einem Löscheinsatz zwischen den Gräbern des Auer Friedhofs musste am Montag die Feuerwehr ausrücken. © Hellerbrand

Was als harmloser Arbeitseinsatz geplant war, mündete am Montagmittag auf dem Auer Friedhof in einen handfesten Feuerwehreinsatz.

Au/Hallertau - Da hat es ein Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs wohl zu gut gemeint: Bei Verschönerungsarbeiten im hinteren Teil des neuen Auer Friedhofs an der Kohlstattstraße sollte am Montagmittag mittels Brenner nur das Unkraut entfernt werden. Doch plötzlich fing eine benachbarte Hecke am Wegesrand Feuer. Der Brand schritt rasch voran, so dass die Pflanzenreihe im Nu auf acht Metern Länge betroffen war.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dank schneller Hilfe durch die Auer Feuerwehr konnten die Flammen jedoch in Grenzen gehalten werden, mit ausreichend Wasser und Atemschutz verhinderten die Floriansjünger eine weitere Ausbreitung. Zwar sah man den Pflanzen an den benachbarten Grabstätten die „Hitzewelle“ an, ansonsten blieb es jedoch beim Sachschaden von einer abgebrannten Hecke. Und beim verkohlten Gehölz um das sich nun wiederum der Bauhof kümmern müssen.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.