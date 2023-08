Die Hoffnung auf eine gute Ernte im Landkreis Freising ist dahin

Von: Andrea Beschorner

Einer von zehn eingestürzten Hopfengärten nahe Reichertshausen macht die ohnehin schlechte Ernteprognose für 2023 nicht besser. Dabei hatten die Hopfenpflanzer gehofft, heuer die schlechten Erträge aus 2022 kompensieren zu können.H © Hellerbrand

Heuer können die Hopfenpflanzer die historisch geringen Erträge des Vorjahrs nicht kompensieren. Und davon sind auch Mais & Co. betroffen.

Hallertau – Die rund 40 Hopfensorten, die in der Hallertau zu finden sind (zum Vergleich: 1970 wurden in der Hallertau sieben verschiedene Sorten angebaut), tragen so klangvolle Namen wie etwa Northern Brewer, Saphir, Herkules und Magnum. Hopfenanbau ist eine Wissenschaft für sich. Dass es sich hier um keine „einfache“ Pflanze handelt, wird an dem in der Hallertau allseits bekannten Spruch: „Der Hopfen mag jeden Tag seinen Herren sehen“ deutlich. Und so ist der Hopfen auch eine Pflanze, deren Ertrag stark vom Wetter abhängt.

Im vergangenen Jahr 2022 hatten die Hopfenpflanzer nicht nur mit extrem hohen Produktionskosten zu kämpfen, sondern fuhren zudem historisch geringe Erträge ein, wie der Präsident des Deutschen Hopfenpflanzerverbands, Adolf Schapfl, sagt. Alle Hoffnung lag nun auf der Ernte 2023, die Hopfenpflanzer hofften auf ein gutes oder wenigstens ein durchschnittliches Hopfenjahr 2023, um 2022 zumindest in Ansätzen kompensieren zu können. Doch die Hoffnungen erfüllten sich nicht – und das war schon vor den Unwettern der vergangenen Tage klar. „Auch 2023 kann nur eine unterdurchschnittliche Ernte eingebracht werden“, beklagt der Verband. Wieder war es die lange Trockenperiode im Sommer, die einer optimalen oder wenigstens zufriedenstellenden Entwicklung der Hopfenbestände einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hat – und das deutschlandweit.

In der Bilanz war es also ein weiteres Trockenjahr für den deutschen Hopfen. Und schon vor dem Unwetter, das sogar einige Hopfengärten zum Einsturz gebracht hat, sagte der Präsident des Deutschen Hopfenpflanzerverbands Adolf Schapfl: „Auf eine einfache Formel gebracht: Wir ernten zwar heuer durchaus gut ausgebildete Dolden, aber leider zu wenig davon.“ Einige dieser „zu wenigen“ sind nun auch noch dem Unwetter zum Opfer gefallen, wie er gestern im Gespräch mit dem FT bestätigte. Wenngleich das Unwetter an der Erntemenge nichts großartig verändern werde, wie Schapfl sagt. Insgesamt sind in der Hallertau zehn Hopfengärten eingestürzt. Finanziell sei das für die betroffenen Landwirte ein Fiasko.

Komplette Landwirtschaft stark beeinflusst

Und wie schaut’s ansonsten auf den Feldern, die noch nicht abgeerntet sind, aus? Pflanzenbauberater Anton Mitterer vom Amt für Landwirtschaft ist mit seinen Kollegen aktuell noch dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Aber so viel steht fest: „Überall, wo es gehagelt hat, kann man von massiven Ernteeinbußen bis hin zum Totalausfall rechnen.“ Ob das tatsächlich in einzelnen Gemeinden bei einzelnen Feldfrüchten der Fall ist, könne er aktuell noch nicht sagen. Im Moment stehen Mais, Kartoffeln, Rüben und Sonderkulturen wie Rote Beete zur Ernte an. Doch der Starkregen hat auch dafür gesorgt, dass zahlreiche Felder nicht befahren werden können und so die Pflege-, Ernte- und Rhodearbeiten so lange warten müssen, bis die aktuell stark wassergesättigten Böden das wieder zulassen.

Was auch von den Unwettern betroffen ist, sind die frisch bestellten Felder. Neu ausgesäter Raps etwa wurde zum Teil einfach weggespült. Sollte es jetzt wieder heiß werden, so Mitterer, ist nach der starken Erosion mit starken Verkrustungen zu rechnen. Unterm Strich hat das Unwetter die komplette Landwirtschaft „stark getroffen“.