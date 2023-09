„Wieder Begeisterung für den Beruf wecken“: Friseur-Obermeisterin spricht über Herausforderungen

Margit Gantner will vor allem die Jugend motivieren. © privat

Sie ist die neue Obermeisterin der Friseur- und Kosmetikinnung im Landkreis Freising: Margit Gantner. Im FT spricht sie über aktuelle Krisen und neue Trends.

Freising – Neu gewählt zur Obermeisterin der Friseur- und Kosmetikinnung Freising ist Margit Gantner. Die 53-Jährige Friseurmeisterin, die seit 30 Jahren ihren Salon Carisma in Au betreibt, spricht über ihren Antrieb, aktuelle Herausforderungen und neue Modetrends.

Frau Gantner, Was sind Ihre Pläne als neue Obermeisterin?

Eine Kernaufgabe ist es, bei den jungen Menschen wieder Begeisterung für den Beruf zu wecken, beispielsweise mit einem Tag des Handwerks an den Schulen. Er ist kreativ-künstlerisch, immer modern und doch ein echtes Handwerk, das sich durch direkten Umgang mit Menschen auszeichnet. Ich möchte auf vielen Veranstaltungen die Interessen der Kollegenschaft auch poltisch vertreten. Es gibt im Landkreis Freising viele Kollegen, über die ich mich freuen würde, wenn sie der Innung beitreten. Denn nur gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir etwas bewegen.

Wie hat Ihre Innung die Corona-Krise bewältigt?

Seit drei Jahren sieht es mit dem Nachwuchs sehr schlecht aus. Ich und viele Kolleginnen haben keine Auszubildenden im Betrieb, vor der Pandemie hatte ich noch drei Auszubildende. Zumindest sind die Zeiten vorbei, als Berge von Müllsäcken mit Einmalumhängen und Masken gefüllt waren. So können wir auch wieder konsequenter um Nachhaltigkeit bemüht sein. Was in den nächsten zwei bis drei Jahren noch kommt, werden wir sehen. Sicher hinterlassen die steigenden Energiekosten ihre Spuren, und auch das Thema Rückzahlung der Corona Soforthilfe wird seinen Tribut fordern. Neueste Zahlen bestätigen einen Rückgang der Friseurbetriebe um 0,8 Prozent deutschlandweit.

Zum Abschluss etwas ganz anderes: Was sind denn die aktuellen Trends bei Frisuren und Kosmetik?

Die neuesten Trends werden jetzt zur Herbst-Präsentation vorgestellt. In Mode sind (Dauer-)Welle bei den Jungs und super kurz rasierte Konturen. Bei den Damen natürliche Farbverläufe, Strähnentechniken, Balayage (eine Färbetechnik für die Haare, mit der man einen natürlichen Look erzielt wie von der Sonne aufgehellt, Anm. der Redaktion) und Make up mit Glanz und Glamour – jedoch alles typgerecht und auf den Kunden abgestimmt.