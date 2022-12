Für den Notfall ausgerüstet: Osterwaal hat jetzt auch einen Defibrillator

Bei der Inbetriebnahme des Notfallgeräts: (v. l.) Bürgermeister Hans Sailer, Florian Münsterer (1. Kommandant FFW Osterwaal), die Defi-Spenderin und Markträtin Barbara Prügl sowie Marktrat Sebastian Röhrig. © EDMAIER/MARKT AU

Ein Gerät, das im Ernstfall Leben retten kann: In Osterwaal (Markt Au) hängt nun auch ein öffentlich zugänglicher Defibrillator. Möglich wurde das durch eine Spende.

Au/Hallertau – Im Markt Au ist der Wunsch nach Defibrillatoren sehr groß. Deshalb wurde die Spendenaktion „Herzensangelegenheit Au“ ins Leben gerufen. Bereits im August war der erste lebensrettende Impulsgeber im Ortsteil Osseltshausen aufgestellt worden. Vor Kurzem konnte nun das zweite Gerät installiert werden – und ist nun einsatzbereit.

Der aktuelle Standort befindet sich in Osterwaal neben der Kirche, Am Kirchplatz 3. Er wurde als zentrale Übergangslösung von der Familie Münsterer zur Verfügung gestellt. Sobald der Marktplatz in Osterwaal fertiggestellt ist, erhält der Defibrillator dort seinen festen Standort. Das Gerät in Osterwaal wurde von Marktgemeinderätin Barbara Prügl gespendet – wofür sich der Markt Au bei ihr in aller Form bedankte.

Weitere Spenden willkommen

Weitere Spenden für die Anschaffung neuer Defibrillatoren und den Unterhalt der bestehenden Geräte würden weiterhin gerne entgegengenommen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Auer Rathaus. „Für nähere Informationen zur Spendenaktion kann unter der Nummer (08752) 17820 Kontakt mit Michaela Reindl vom Bauamt aufgenommen werden.“ Die Kontoverbindung des Markts Au mit dem Verwendungszweck „Herzensangelegenheit Au“ lautet: Sparkasse Au i. d. Hallertau, IBAN: DE14 7505 1565 0000 0800 10, BIC: BYLADEM1KEH – oder Raiffeisenbank Au i. d. Hallertau, IBAN: DE76 7016 9693 0000 1715 57, BIC: GENODEF1RHT.

ft

Gut zu wissen Ein Termin zum Vormerken: Am 10. März 2023 wird in der Hopfenlandhalle über die Standorte der Defibrillatoren im Markt und über die Handhabung der Geräte informiert. Dazu sind alle Bürger eingeladen.

