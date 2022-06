Garage in Flammen: Defektes Akkuladegerät löst Großeinsatz in Au aus

Lichterloh in Flammen stand am Samstagabend eine Garage in Au. Das Gebäude und ein Fahrzeug wurden komplett zerstört. Foto: Hellerbrand © Hellerbrand

Nach einem lauten Knall stand am Samstag eine Garage in Au lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern.

Au/Hallertau – Erst gab es laut Zeugen einen lauten Knall, wenig später standen am Samstagabend eine Garage sowie ein Pkw in Au in Flammen. „Sofortige Löschversuche durch den Eigentümer selbst blieben vergebens“, berichtet die Polizei Moosburg, weshalb die Feuerwehren aus Au, Attenkirchen, Abens, Freising und Grünzenhausen anrückten.

Den Feuerwehren gelang es zumindest, ein Übergreifen der Flammen und somit weiteren Schaden zu verhindern. „Was bleibt sind insgesamt etwa 7000 Euro Sachschaden – verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Der Brand wurde laut Polizei durch ein Akkuladegerät verursacht, das vom Garageneigentümer dort zum Laden angeschlossen worden war.

