Gauböllertreffen in Abens: Lautstarke Brauchtumspflege

Staatsminister an der Kanone: Florian Herrmann durfte als Ehrengast des diesjährigen Gauböllertreffens in Abens ausnahmsweise das Abschussseil ziehen. Der Verein richtete das Treffen anlässlich seines 20-jährigen Bestehens aus. © Verein

In Abens ging jetzt das diesjährige Gauböllertreffen über die Bühne. Mit dabei war auch ein Ehrengast, für den eine ganz besondere Ausnahme gemacht wurde.

Abens – Eines der Epizentren für Brauchtumspflege lag kürzlich im Auer Ortsteil Abens: Dort fand das diesjährige Gauböllertreffen bei den Abensquell-Schützen statt, da diese heuer auch das 20-jährige Jubiläum ihrer Böllergruppe feiern. Der Schützengau Hallertau ist mit über 80 Schützenvereinen der größte Gau im niederbayerischen Schützenbezirk und die Zahl von über 80 Böllerschützen der einzelnen Vereine in Abens machte deutlich, welchen Stellenwert die Böllerschützen haben.

Schützenmeister Anton Kuffer jun. freute sich besonders, Staatsminister Florian Herrmann, der dem Schützenwesen und vor allem den Böllerschützen schon immer eng verbunden sei, begrüßen zu dürfen. Gekommen waren auch Gauschützenmeister Maximilian Holzmayr, Hopfenkönigin Susanne Kaindl, der 2. Bürgermeister von Au, Martin Linseisen, und vom Schützenbezirk Niederbayern der Bezirksböllerreferent Gottfried Schmieder.

Gesellige Runde beim Gauböllertreffen in Abens: (v. l.) Anton Kuffer senior, Annemarie Kuffer, Gottfried Schmieder, Florian Herrmann, Martin Linseisen, Susanne Kaindl, Maximilian Holzmayr, Josef Schwertl sowie Anton Kuffer junior im Abensquell-Biergarten. © Verein

Holzmayr honorierte in seiner Rede besonders, dass auch die Politiker durch ihre Anwesenheit ihre Verbundenheit zum Schützenwesen zeigen würden. Sein Gruß ging aber auch an den Böllerkommandanten der Abensquell-Böller, Anton Kuffer senior. „Die Böllerschützen tragen das Brauchtumsschießen lautstark in die Welt hinaus und bereichern kirchliche und weltliche Feste mit ihrer Kunst“, ergänzte er. Holzmayr stellte außerdem klar, dass dieses Brauchtum nicht nur Böllern umfasse, sondern neben der Ausbildung auch Sicherheit, Disziplin und einen verantwortungsvollen Umgang vor und nach dem Schießen erfordere. Allen Böllerschützen spendierte er den sogenannten „Pfiff“ nach getaner Arbeit.

Formationen gezeigt

Dann begaben sich alle auf eine durch die Feuerwehr gesicherte Wiese etwas außerhalb. Unter dem Kommando von Bezirksböllerreferent Gottfried Schmieder und Schussmeister Anton Kuffer senior wurden zehn verschiedene Formationen gezeigt. Vom langsamen und schnellen Reihenfeuer über Doppelschlag und Rottenfeuer bis zum gemeinsamen Salut bewiesen die Böllerschützen aus den verschiedenen Vereinen ihr Können und zeigten ein perfektes „Zusammenschießen“. Dann führten die Schützen an den beiden Kanonen und dem Standböller vor, wie sie die Geräte beherrschen: Grammgenaues Einfüllen des Schwarzpulvers, Verdämmen und dann auf Kommando das Abschussseil ziehen.

Und weil alle so glücklich und stolz über den Besuch des Staatsministers waren, durfte Florian Herrmann ausnahmsweise auch einmal einen Kanonenschuss aus einer von den Vereinen stark behüteten Kanone abgeben. Danach gab es die begehrten Erinnerungsgeschenke für alle teilnehmenden Vereine – und einen geselligen Ausklang im vereinseigenen schattigen Biergarten.

