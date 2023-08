Gebührender Start der Auer Ferienspiele: Kick-Off-Veranstaltung wartet mir großem Programm auf

Eine Partie Schach oder doch lieber Perlentiere basteln: Bei der Kick-Off-Veranstaltung des Auer Ferienprogramms war schon viel geboten. © Privat

Es ist eine Premiere, die gelang: Die „KickOff“-Veranstaltung des Auer Ferienprogramms kommt bei Besuchern gut an. Wer noch Bock hat: Es gibt noch freie Restplätze im Programm.

Au/Hallertau – Zum Start in die diesjährigen Sommerferienspiele gab es in Au eine Premiere. Zum „Ferienspiele KickOff“ luden die Veranstalter mit der Jugendreferentin Tanja Rieder und Jugendpflegerin Vroni Golchert ein und versprachen Spiel und Spaß zum Start in die Ferien. Entstanden war die Idee beim Vernetzungstreffen der Jugendarbeit im April.

Die Veranstalter fanden: Ein gemeinsames Event sollte her und der Start in die Sommerferien wäre dafür doch ein guter Aufhänger. Ziel war es, sowohl die Vereine und ihre Angebote bei den Ferienspielen vorzustellen, Restplätze zu bewerben als auch zu zeigen, wie viel gemeinsame Arbeit hinter dem umfangreichen Programm steckt. Denn: Ohne das große Engagement der fast ausschließlich ehrenamtlich beteiligten Vereine und Einrichtungen wären die Ferienspiele der Marktgemeinde mit über 50 Veranstaltungen nicht möglich.

Vielfältiges Angebot, welches das Ferienprogramm gut widerspiegelt

Beim KickOff war dann zwar das Wetter nicht ganz so stabil wie erhofft, trotzdem ließen sich sowohl Vereine und Einrichtungen als auch Besucher nicht davon abhalten, zur Hopfenlandhalle zu kommen. Geschützt im Foyer oder unterm Vordach konnten Jung und Alt eine tolle Zeit verbringen. Die Bücherei hatte eine Büchertombola und Kinderschminken organisiert, bei der Feuerwehr konnte mit einem echten Feuerwehrschlauch der „Brand“ in einem Holzhaus gelöscht werden. Die Frauenunion bastelte Perlentiere und -blumen, beim JRK gab es neben einem Einblick in den Rettungswagen auch noch Glitzertattoos. Die KLJB Dellnhausen/Abens hatte neben Getränken Dosenwerfen im Angebot, bei der Kolpingsfamilie konnte unter anderem der Hunger mit Waffeln gestillt und eine Partie Riesen-Jenga gespielt werden. Viele Runden des Spieleklassikers wurden bei den Schachfreunden Au gespielt, beim Skiclub gab es neben belegten Semmeln auch einen Einblick in die Gaudi-Olympiade. Bei der Abteilung Fußball des TSV Au konnte das Feingefühl mit und ohne Fußball beim Dribbel-Parkours unter Beweis gestellt werden.

Knapp 50 Kinder und Jugendliche und viele Eltern, Großeltern und Interessierte starteten gemeinsam mit den Veranstaltern in die Sommerferien und waren begeistert von der Premiere.

Die Jugendreferentin und Jugendpflegerin bedanken sich bei den Ehrenamtlichen und allen Besuchern für einen super Start und freuen sich auf einen tollen Sommer. ft

Noch freie Restplätze im Auer Ferienprogramm

Für alle, die noch keinen Platz beim Sommerferienprogramm ergattern konnten, gibt es unter au-hallertau.feripro.de noch ein paar Restplätze.