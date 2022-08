Gelungenes Comeback: Beim Auer Weinfest wurde munter durchprobiert

Volle Bierbänke gab es beim Weinfest des TSV Au am Marktplatz. © HELLERBRAND

Nach der Corona-bedingten Pause wurde jetzt wieder ordentlich gefeiert und genossen: In Au hat der TSV zu seinem Weinfest geladen. Und die Gäste kamen in Scharen.

Au/Hallertau – Tolle Stimmung, souveräne Organisation und prächtiges Wetter: Mit dem Weinfest am Sonntagabend hat der TSV Au den Sommerurlaub vieler Besucher versüßt. Nach dem dreitägigen „Summer-Open-Air“ der Auer Kolpingsfamilie am Wochenende zuvor war dieses Fest eine zusätzliche Bereicherung des Festkalenders im Markt Au.

Ab 16 Uhr war das Fest offiziell eröffnet worden, und es dauerte nicht lange, bis sich die Tische unter den Sonnenschirmen am Marktplatz füllten. Unter der Federführung der „Fest GbR“ hatten zahlreiche Helfer des größten Vereins am Ort die Rahmenbedingungen mit Tischen, Grillstationen und Verkaufsständen geschaffen, außerdem auch den Aufbau des Zelts übernommen. Die Weinliebhaber hatten am Tresen die Qual der Wahl, konnten sie sich doch zwischen acht verschiedenen Sorten von Südtiroler Weißburgunder, Gewürztraminer, Pfälzer Spätburgunder oder fränkischen Weinen entscheiden. Manche Tischgemeinschaft fand dabei eine ganz eigene Lösung: In der Folge wurde nach und nach Flascherl für Flascherl geordert, auf mehrere Gläser verteilt und als Weinprobe durchverkostet.

Run auf die TSV-Fritten-Boys

Mit Hellem, Radler und Weizen mussten auch Bierliebhaber nicht auf ihr Stammgetränk verzichten. Damit der Magen nicht knurrte, standen Brotzeitteller, Schmalzbrot, Geräuchertes, Zwiebelkuchen, Obazda und Käse zur Auswahl. Einen „Run“ erlebten auch wieder die „TSV-Fritten-Boys“ am Pommes-Stand. An die kleinen Gäste hatte man ebenfalls gedacht und eine Hüpfburg aufgebaut. Für die passenden musikalischen Klänge sorgte Alleinunterhalter Fons.

Auch Bürgermeister Hans Sailer ließ sich die Veranstaltung nicht entgehen und mischte sich unter die Weinliebhaber. Pfarrer Clemens Voss als unmittelbar angrenzender Nachbar im Pfarrhof nutzte ebenfalls die Gelegenheit, um mit Mesnerin Melanie Geppert und Pfarrsekretärin Maria Straßberger als Tischnachbarinnen die Atmosphäre zu genießen. Die Anwesenheit des Geistlichen freute TSV-Chef Stefan Stubenvoll besonders – wie ganz allgemein der Zuspruch der Bevölkerung nach zwei Jahren Corona-Weinfest-Pause.

