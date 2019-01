Geplantes Mehrfamilienhaus in Au sorgt für Ärger

Ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten möchte die Irchenhauser Bauträger GmbH an der Bergmannstraße in Au errichten. Das sorgt für Ärger in der Gemeinde.

Au/Hallertau – Auf dem Grundstück Bergmannstraße 7, in unmittelbarer Nähe zum Leitersdorfer Bach in Au, möchte die Irchenhauser Bauträger GmbH ein Mehrfamilienhaus mit einer Grundfläche von 12,5 auf 20,2 Metern errichten. Doch es gibt ein großes Problem: Das Grundstück befindet sich in einem faktischen Überschwemmungsgebiet. Will heißen: Sollte es ein hunderjähriges Hochwasser geben, steht mindesten die Hälfte der insgesamt 14 Stellplätze unter Wasser. Einen Vorgeschmack auf die Hochwasserproblematik am Leitersdorfer Bach gab’s bereits an Weihnachten: Die Regenfälle haben dazu geführt, dass sich bei dem tiefer gelegenen Teil der Bauparzelle ein See gebildet hat, „der bei der künftigen Bebauung und Versiegelung dieser Fläche auf die Nachbargrundstücke ausweichen muss“, teilte die Marktverwaltung mit.

Zwei Mal hat der Gemeinderat das Vorhaben abgelehnt. „Der Markt Au befürchtet eine Verschärfung der bestehenden Hochwasserproblematik durch eine Bebauung in diesem sensiblen Bereich“, hieß es damals zur Begründung. Und weiter: „Auch werden keine gesunden Wohnverhältnisse geschaffen, da der Spielplatz, Stellplätze und sogar Teile des geplanten Wohngebäudes im Überschwemmungsbereich liegen.“

+ Land unter: Beim Hochwasser am 2. Juni 2013 stand das gesamte Areal an der Bergmannstraße/Nandlstädter Weg unter Wasser. fotos: hel © Hellerbrand Obwohl sich die Gemeinde gegen das Bauvorhaben massiv gewehrt hat, erfolgte im Sommer die Genehmigung durch das Landratsamt Freising. Vom Gemeinderat wurde Bürgermeister Karl Ecker deshalb beauftragt, in dieser Angelegenheit einen Rechtsbeistand zu nehmen – was auch geschehen ist.

„Wir haben den Leitersdorfer Bach ziemlich bändigen können“, sagte der Rathauschef im FT-Gespräch. Mit dieser massiven Bebauung befürchtet er nun wieder Probleme. „Wir hätten uns erwartet, dass das Vorhaben reduziert wird“ – und näher zur Straße rückt. Doch nichts dergleichen sei geschen. Nun werde man rechtlich gegen die Genehmigung und damit gegen den Freistaat Bayern vorgehen – „das erste Mal in 23 Jahren, in denen ich Bürgermeister bin“, sagte Ecker, der „nicht glücklich“ ist mit dieser Situation.

Um für einen möglichen Rechtsstreit gerüstet zu sein, bitten Bürgermeister und Marktverwaltung alle anliegenden Grundstückseigentümer, eine schriftliche Stellungnahme mit begründeten Bedenken bei der Verwaltung einzureichen und diese mit Fotos zu hinterlegen. „Ich möchte das Thema einfach aufwühlen“, erklärte der Bürgermeister.