Markt Au zieht am Donnerstag nach: Gratis Corona-Masken für alle Bürger - Ausgabeorte stehen fest

Nachdem andere Gemeinden vorangeschritten sind, verteilt nun auch der Markt Au/Hallertau an alle Bürger kostenlose Schutzmasken. Hier erfahren Sie die Details zur Aktion.

Au/Hallertau – Jetzt steht der Termin fest: In Au findet am morgigen Donnerstag, 30. Mai, von 13 Uhr bis 20 Uhr die Ausgabe der angekündigten Schutzmasken statt. Jeder Bürger des Markts erhält eine kostenlose Maske als Erstausstattung.

In Au werden zwei Ausgabestellen an der Hochfeldstraße (Busschleife der Schulen) eingerichtet. Gedacht ist eine Station für Fußgänger und eine für die Autofahrer. Die Ausgabe für die Gemeindeteile erfolgt ebenfalls am Donnerstag, von 18 bis 20 Uhr durch die örtlichen Feuerwehren an den jeweiligen FFW-Gerätehäusern: Abens, Haslach, Osseltshausen, Osterwaal, Reichertshausen, Rudertshausen und Seysdorf.

Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass bei der Abholung die üblichen Schutzmaßnahmen (Abstandsregeln) einzuhalten sind.

