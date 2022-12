Gesund und nachhaltig: Realschule Au wird gleich zweimal ausgezeichnet

Bei der Preisverleihung im Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium München präsentierten Felix Sebald, Jonathan Krojer und Tizian Ebensperger (hinter der Fahne) in einem engagierten Vortrag ihre Projekte. Das beeindruckte sowohl Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (2. v. l.) als auch Kultusminister Michael Piazolo (2. v. r.). © Ministerium

Doppelter Erfolg: Die Auer Realschule wird sowohl „Gute gesunde Schule in Bayern“ als auch „Umweltschule in Europa – internationale Nachhaltigkeitsschule“.

Au/Hallertau - Mit dem Titel „Gute gesunde Schule in Bayern“ ehren das Kultusministerium und das Umweltministerium die Schulen, bei denen Projekte zur Gesunderhaltung im Schulleben eine wichtige Rolle spielen. „Ein breit ausgebautes Beratungs- und Hilfsangebot trägt an der Abenstal-Realschule zum guten Schulklima und damit auch zur Gesunderhaltung bei“, heißt es in der Pressemitteilung. Unter anderem Streitschlichter sorgten für ein harmonisches Miteinander.

Schülertutoren begleiten die fünften Klassen in ihrem ersten Jahr an der Realschule, Schüler-Lerncoaches unterstützen in der Nachhilfebörse „Schüler*innen helfen Schüler*innen“. Zudem finden in jedem Schuljahr Workshops zur gesunden Ernährung in der siebten Jahrgangsstufe statt. Auf dem neu erschlossenen Schulgelände wurde ein Schulgarten mit Hochbeeten angelegt, der nach dem Motto „Selber anbauen, selber ernten“ arbeitet und Projekte wie eine Totholzhecke und ein Insektenhotel in Angriff genommen hat.

Aktionen an der Schule hatten ihren Ursprung 2019 bei einem Umweltaktionstag

Sehr gut fügt sich in diesen Zusammenhang auch der für ein Jahr verliehene Titel „Umweltschule in Europa – internationale Nachhaltigkeitsschule“ ein, den die Auer Realschule durch das Bayerische Umweltministerium in Kooperation mit dem Bayerischen Kultusministerium und dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V. erhalten hat. Die Jury würdigte dabei die zahlreichen Aktionen an der Schule, die ihren Ursprung 2019 in einem Umweltaktionstag hatten: So wurde als Steuergruppe das „Au For Future“, kurz „AuFF“-Team gegründet, welches sich das Motto „AuFF geht’s“ wählte. Zahlreiche Ideen bereichern seitdem das Schulleben: plastikfreie Materialpakete für Schülerinnen und Schüler zu Schuljahresbeginn, ein Veggie-Day oder ein Fahrradtag, der begeistert angenommen wurde. „Die Schule sammelt außerdem ausgediente Handys und auch Stifte in speziellen Sammelboxen, die dann der umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden“, teilte die stellvertretende Schulleiterin Kathrin Stephan mit. Seit September 2022 entstehe auf einem durch die Gemeinde Au zur Verfügung gestellten Grundstück eine Obstplantage, „auf der jede fünfte Klasse zu Schuljahresbeginn einen eigenen Baum pflanzt“.

Die Preisverleihung der beiden Titel fand jeweils in einer Feierstunde in München statt, bei der sich in der Münchner Residenz Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek und in der Aula des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums Piazolo und Umweltminister Thorsten Glauber für das Engagement der ausgezeichneten Schulen bedankten.

Achtung: Beide Auszeichnungen gelten nur für ein Jahr

Beide Auszeichnungen werden allerdings jeweils nur für ein Jahr verliehen. An der Abenstal-Realschule sammeln deshalb bereits jetzt alle Beteiligten fleißig neue Ideen, um die Titel auch im kommenden Jahr zu verteidigen.

