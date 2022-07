Großes Fest in der Pfarrgemeinde Au: Der „Neue“ feierte 40-jähriges Priesterjubiläum

Erinnerungsfoto: Anlässlich seines 40-jährigen Priesterjubiläums stellte sich Pfarrer Clemens Voss (r.) mit Domkapitular Johann Ammer und seinem Bruder Benedikt (hinten, v. l.) sowie den Ministranten zum Gruppenbild auf. © Hellerbrand

Er ist bestens in seiner neuen Pfarrgemeinde angekommen: Pfarrer Clemens Voss. Und jetzt gab es auch gleich etwas ganz Besonderes zu feiern.

Au - Die Feier des 40-jährigen Priesterjubiläums von Pfarrer Clemens Voss in der Auer Pfarrkirche St. Vitus am Sonntag machte deutlich: Der 65-jährige Geistliche ist zehn Monate und vier Tage nach seinem Dienstantritt im Hopfenland vollends angekommen. Ganz offenbar wurde diese Ankunft beim Jubiläumsgottesdienst mit beeindruckender Predigt von Domkapitular Johann Ammer, der vereinten Sangesformation der Kirchenchöre von Au und Osterwaal als Begleitmusik sowie beim anschließenden Pfarrfest auf dem Auer Marktplatz.

Los ging es um 9.30 Uhr, als 26 Ministranten mit drei Zelebranten einzogen – zusammen mit dem Domkapitular als Ranghöchstem, „Jubelpfarrer“ Clemens Voss sowie dessen älterem Bruder, Pfarrer Benedikt Voss aus Regensburg. In beeindruckenden Worten fasste Domkapitular Johann Ammer seine bisherigen Begegnungen mit seinem Mitbruder Clemens zusammen, den er seit Jahren kenne und wegen seinem „hintergründigen Humor“ schätze.

Spagat zwischen Verwaltung und Seelsorge

Beeindruckt habe ihn stets das Talent Voss’, den Spagat zwischen Verwaltung und Seelsorge zu meistern, was an seiner früheren Wirkungsstätte Bodenkirchen mit rund 60 Mitarbeitern in Behinderten-Pflegeheim, Kindergarten und Pfarrei unter kirchlicher Obhut eine große Herausforderung war. „Du bist jemand, der Dinge vorwärts treibt und vorwärts denkt“, so der Domkapitular.

Überrascht habe es ihn, dass sich Voss nach 33 Jahren in Bodenkirchen „im priesterlich leicht fortgeschrittenen Alter“ zum Neuanfang in Au entschied: „Aber du hast 40 Jahre Erfahrung in der Umtriebigkeit“, so Ammer. Doch der 65-Jährige sei einer, der „nach vorne schaut, immer neue Ideen hat und nie aus Bequemlichkeit statisch bleibt“, so der Domkapitular, was sicher auch den Weg ins Hopfenland begründete.

Neuanfang in Au und Osterwaal gelang bestens

Dass er diesen Schritt bis jetzt noch nicht bedauere, machte Pfarrer Clemens Voss am Ende der Messe deutlich. „Der Neuanfang in Au und Osterwaal ist mir leicht gemacht worden.“ Das Miteinander stimme, wofür er die kirchlichen Institutionen, Vereine, Ministranten bis hin zu Mesnerin Melanie Geppert in seinen Dank einschloss. Nicht zu vergessen Pastoralassistentin Veronika Laußer, deren Unterstützung er besonders hervorhob.

Freude bereitete Voss auch der gemeinsame Chor der Pfarreien St. Vitus aus Au sowie St. Bartholomäus aus Osterwaal, der sich unter Chorleiter Jakob Münsterer sowie dessen Sohn Lukas an der Orgel extra für das Priesterjubiläum formiert hatte. „Gerne öfter“, sagte Voss, der sich ein „enger zusammenwachsen“ auch zwischen den beiden Pfarreien für die Zukunft vorstellen konnte. Bei der Geschenkwahl für den Jubel-Pfarrer war dies bereits geschehen. So überreichten der Auer Kirchenpfleger Thomas Ernst sowie die Pfarrgemeinderatssprecherinnen Resi Grünberger (Au) und Josefine Huber (Osterwaal) eine handgestickte Stola vom Franziskaner-Kloster Aiterhofen. Mit der Gottesmutter in Anlehnung an den Wallfahrtsort „Maria-Hilf“ sowie Hopfendolden hat diese Stola sogar Bezug zu seiner „neuen Heimat“, in der er sich noch lange wohlfühlen solle.

Bürgermeister Hans Sailer gratulierte seitens der politischen Gemeinde mit einer Tasse mit Marktwappen samt Kuvert. Dass in Au auch kräftig gefeiert wird, durfte der Pfarrer im Anschluss erfahren, als ihn alle Gläubigen beim Pfarrfest auf dem Marktplatz hochleben ließen.

VON MARTIN HELLERBRAND

