Hopfenverwertungsgenossenschaft zieht Bilanz: Der Druck bleibt, aber die Basis ist solide

Auch die Hopfenbauern in der Hallertau haben derzeit mit Preissteigerungen in Bereichen wie Energie oder Dünger zu kämpfen. (Symbolbild) © Sven Hoppe

Bei ihrer Generalversammlung hat die Hopfenverwertungsgenossenschaft eine vorsichtig optimistische Bilanz gezogen. Vor allem der Jahresüberschuss beruhigt die Gemüter.

Hallertau – Auch am Hopfensektor ist die Pandemie nicht spurlos vorübergegangen, im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen jedoch mit weitaus weniger Verwerfungen. „Der Hopfenmarkt ist durch Corona etwas unter Druck geraten, bisher aber insgesamt gut durch die Pandemie gekommen“, lautet das Resümee von Johann Pichlmaier, Vorstandsvorsitzender der Hopfenverwertungsgenossenschaft (HVG), bei der jüngsten Online-Generalversammlung vergangene Woche.

Neben Pflanzern hatte sich bei dem virtuellen Austausch auch eine namhafte Gästeschar „eingeklickt“, wie bei der Begrüßung Aufsichtsratsvorsitzender Adolf Schapfl in die fernen Bildschirme von Abgeordneten, Landkreisspitzen, Ministerien-Mitgliedern und Behördenvertreter verdeutlichte. Aufgrund von Zugangsproblemen bei der Freischaltung der Videokonferenz musste die Begrüßung gleich zweimal vorgenommen werden. Im Anschluss wurde deutlich, dass der Fokus der Hopfenexperten ganz klar auf der Vermarktung des „Grünen Golds“ der Hallertau liegt.

Laut Johann Pichlmaier hat die HVG die Pandemie bisher glimpflich überstanden, jedoch würden die Unsicherheiten im Hopfengeschäft nicht weniger werden. © Screenshot: Hellerbrand

Stabile Lieferkettenbeim Hopfen

„Die Pandemie hat im vergangenen Jahr die Wirtschaft erheblich durcheinandergewirbelt – mit entsprechend negativen Auswirkungen auf das wirtschaftliche Wachstum“, erläuterte Pichlmaier gestenreich und mit anschaulichen Grafiken, wie sich globale Parameter auf die Branche ausgewirkt haben und Reaktionen der Genossenschaft erforderten. Denn der Hopfen ist ein Exportprodukt. Trotz Einschränkungen durch die Pandemie in der Brauwirtschaft, die teils zu Engpässen bei Leergut, Paletten oder CO2-Versorgung geführt hätten, sei der nötige Hopfen stets zur Verfügung gestanden. „Unsere Lieferketten beim Hopfen haben also funktioniert“, bekräftigte er.

Die Entwicklung des weltweiten Bierausstoßes im ersten Corona-Jahr mit „minus fünf Prozent“ sei dabei weniger gravierend ausgefallen wie befürchtet, so der HVG-Chef. Die benötigte Hopfenmenge habe sich damals um sieben bis acht Prozent reduziert – der globale Bierabsatz im Jahr 2021 dann aber wieder um drei Prozent zugelegt. Pichlmaier wagte hier keine Prognose über die weitere Ausstoßentwicklung für 2022. Generell sei eine Abnahme von Fassbieren pandemiebedingt zu verzeichnen gewesen, auch sonst hätten die Brauereien bei weiteren Vorkontrakten mit Pflanzern sowie im Spotgeschäft Zurückhaltung geübt.

Mit einer „90-Prozent Vertragsquote“, also Hopfenmengen, die im Vorfeld bereits preislich fest an Abnehmer verkauft sind, befinden sich die Hallertauer Pflanzer in einer guten Ausgangslage. Die ist auch wichtig, denn die letzten Ernten mit hohen Alphasäuren, von denen noch größere Bestände lagern, lassen nur wenig Spielraum auf dem Freihopfenmarkt erahnen.

Höhere Kosten fürdie Erzeuger

Beim Blick in die Zukunft sah Pichlmaier die Preise bei der Hopfenproduktion ansteigen. Denn bei den Kosten für Energie, Dünger und Löhne sowie Investitionen, Verpackung und Transport sei ein weiterer Anstieg zu erwarten, der seitens der Pflanzer und von Verarbeitungswerken Berücksichtigung finden müsse. Das „etwas Beruhigende“ sei, dass die Hauptwettbewerber anderer Anbaugebiete ähnliche Probleme hätten, so Pichlmaier: „Vielleicht mit Ausnahme der Energie“.

Zur HVG-Bilanz: Mit 89,4 Millionen Euro lag der Umsatz im Geschäftsjahr 2020/21 in etwa auf dem Niveau der Vorjahre, als Jahresüberschuss wurden 1,3 Millionen Euro erzielt. Diese Zahlen machten es auch möglich, das HVG-Eigenkapital von 58,6 auf nunmehr 59,9 Millionen Euro zu erhöhen. „60 Millionen Euro sind für eine Vermarktungsgenossenschaft eine solide Grundlage“, so Pichlmaier: „Mit der kann man auch schwierige Situationen meistern.“ Denn die Zeiten würden nicht leichter werden, sah der HVG-Chef durchaus steigende Risiken aufgrund Unsicherheiten im Hopfengeschäft und der Pandemie auf die Genossen zukommen.

Martin Hellerbrand

