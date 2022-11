Hallertau: Mit Weihnachtspäckchen Senioren eine große Freude machen

Von: Andreas Beschorner

In Seniorenheime des Landkreises – so wie hier im vergangenen Jahr im Kursana Domizil in Au – werden auch heuer wieder gespendete Weihnachtspäckchen gebracht, die älteren, alleinstehenden Menschen das Fest versüßen. zz © Archiv

Weihnachtspäckchen für Senioren sammelt heuer wieder eine Initiative in der Hallertau. Mit dabei sind in diesem Jahr zwei weitere Gemeinden.

Nördlicher Landkreis Freising – Auch in der Hallertau werden sich in diesem Jahr Senioren über ein Weihnachtspäckchen freuen. Denn die im Jahr 2018 spontan entwickelte Idee von Vincent Zeitler geht nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre in die fünfte Runde – und neben Mauern und Au sind in der Hallertau nun auch Nandlstadt und Rudelzhausen neu dabei.

Mit der Hilfsaktion soll für bedürftige Senioren und solchen, die allein sind und niemanden mehr haben, die Weihnachtszeit etwas schöner gestaltet werden. Das sei heuer besonders wichtig. Denn: Mit der Ukrainekrise und den damit verbundenen Preissteigerungen wird es für viele immer schwerer, mit der Rente für sich selbst und seine Liebsten zu sorgen, weiß Zeitler. Und Corona sorge im dritten Winter für Krankheit, Verarmung, Existenzängste und gerade bei der älteren Bevölkerung für soziale Abgrenzung.

Päckchen werden in die Seniorenwohnheime gebracht

Das erfolgreiche Konzept bleibt: „#ausderheimatfürdieheimat, regional, lokal“. Ziel ist es, die Päckchen in die Seniorenheime des Landkreises zu bringen und den dort Wohnenden eine kleine Freude zum Fest zu bescheren. Aber auch in den eigenen vier Wänden leben im Landkreis viele ältere Menschen ohne Anschluss an das soziale Leben.

Wer einem alten Menschen im Kreis Freising mit einem Weihnachtspaket eine Freude bereiten will, bringt sein Paket bis spätestens Dienstag, 13. Dezember, an eine der Abgabestellen. Einpacken darf man alle schönen Dinge, nichts leicht Verderbliches, haltbare Dinge (Kaffee, Tee, Cracker, Schokolade), aber nichts, was noch vor dem Verzehr gekocht/zubereitet werden muss, Hygieneartikel, Rätselhefte, Magazine oder ein nettes Buch. Was in der Weihnachtszeit nicht fehlen darf, sind Plätzchen, Lebkuchen oder Marmelade. Absolute Highlights der letzten Jahre waren selbstgeschriebene Weihnachtskarten, ein Kuscheltier oder andere persönliche Geschenke und Basteleien von Kindern und Erwachsenen. Die Pakete bitte kennzeichnen, ob sie für eine Frau, einen Mann oder neutral zusammengestellt sind.

Die Abgabestellen in der Hallertau:

Hörl Getränkemarkt, Am Wurzelgraben 6, Mauern

Freie Tankstelle Heigl, Freisinger Straße 20, Au

Rathaus Nandlstadt, Rathausplatz 1

Rathaus Rudelzhausen, Kirchplatz 10

