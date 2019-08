“Sehr besorgniserregend“: Schaderreger sorgt bei Hopfenrundfahrt für bitteren Beigeschmack

Der Schaderreger CBCVd sorgt bei der Hallertauer Hofenrundfahrt für getrübte Stimmung. Ein Repräsentant spricht von einer „besorgniserregender Situation“.

Hallertau – Die alljährliche Hopfenrundfahrt sei ein Ereignis, das wichtiger sei als das Oktoberfest. Das hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Donnerstag gesagt und damit bei den Hopfen-Mächtigen gepunktet. Die Botschaft, die von Wolnzach aus hinaus nach Bayern, Deutschland und in die Welt gesendet wurde, war klar: Man werde heuer eine leicht überdurchschnittliche Ernte einfahren. Doch etwas anderes sorgte für Sorgenfalten bei der Tour durch die Hallertau: das Citrus Bark Cracking Viroid (CBCVd).

„Kulturgut Bayerns“, „Rückgrat unserer Kultur“ auch, „Grünes Gold“ sowieso – nicht nur der Wirtschaftsminister betonte zum Start der Rundfahrt vor dem Deutschen Hopfenmuseum die Wichtigkeit der Dolde. Auch für die, die von Berufs wegen mit dem Hopfen zu tun haben, war der Blick auf die Ernte des Jahres 2019 von zentraler Bedeutung.

Hallertau stellt 36 Prozent des Hopfen-Weltmarkts

Peter Hintermeier, 1. Vorsitzende des Deutschen Hopfenwirtschaftsverbands, hatte die wichtigsten Zahlen schriftlich mitgebracht: Die Hopfenbaufläche in Deutschland habe in 2019 um 273 Hektar auf 20 417 Hektar zugenommen, geschätzte 45 850 Tonnen Hopfen werde man ernten – ein Anteil von 36 Prozent des Weltmarkts. Rund 39 000 Tonnen werden allein aus der Hallertau kommen – ein Plus von acht Prozent gegenüber 2018.

Während schon Hintermeier auf die Herausforderungen der Zukunft anspielte, war es Adolf Schapfl, der Präsident des Verbands Deutscher Hopfenpflanzer, der diese Probleme und Forderungen ausführte: Vor allem der Klimawandel und ständig steigende Anforderungen beim Umweltschutz würden den Hopfenanbau „zwingen“, über eine Neuausrichtung nachzudenken.

Minister Aiwanger: Hopfen soll nicht wie Milch enden

Schapfl forderte auch die Möglichkeit, steuerfreie Risikorücklagen für Extrem-Wetterereignisse bilden zu dürfen, forderte außerdem, dass Pflanzenschutz und Düngung „praktikabel“ sein müssten. Dass Hubert Aiwanger versicherte, er wolle, „dass der Hopfen nicht den Weg der Milch geht“, der Freistaat werde weiter in die Hopfenforschung in Hüll investieren und er stehe überhaupt hinter der Hopfenwirtschaft, hörten die vielen Vertreter der Zunft gerne.

Sehr ungern hatten sie allerdings jüngst die Nachricht der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) gehört, dass man erstmals in der Hallertau den Schaderreger CBCVd gefunden habe. Pfaffenhofens Landrat Martin Wolf hatte angesichts einiger Presseberichte gemahnt: „Panikmache ist völlig fehl am Platz.“ Und auch Schapfl hatte betont, dass dieser Befund an zwei Standorten im Landkreis Kelheim für die Hopfenpflanzer und ihre Interessensvertreter „eine sehr besorgniserregende Situation“ sei, man aber jetzt „klaren Kopf“ bewahren müsse, denn die Sache sei „halb so dramatisch“. Schapfl forderte „Ruhe an der Versorgungsfront“.

CBCVd-Befall für Hopfenbauern „schlimm“

Dass das Viroid nach Ansicht der LfL „für Menschen völlig unbedenklich“ sei, dass der Befall mit dem Schaderreger zwar für die betroffenen Hopfenbauer schlimm, für Mensch, Tier und Natur aber in keiner Weise gefährlich sei, betonte auch Peter Doleschel, der Leiter des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der LfL. Trotzdem: Dass der Hopfen tags zuvor negative Schlagzeilen gemacht hatte, war am großen Tag des Grünen Goldes manchen so gar nicht recht.

Das bewegt den Landkreis Freising noch: Ende für die Arche Noah: Pfarrkindergarten in Langenbach muss schließen. Erhöhung des Bierkasten-Pfands: Brauereien sind zwiegespalten. Freising bezuschusst Latenräder - unter bestimmten Bedingungen.