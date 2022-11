„Hallertauer Lebensfreude“: Künstler-Kalender für den guten Zweck

Teilen

Die ersten Exemplare überreichten die Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Au, Alfred Baur und Victoria Hausler, an Bürgermeister Hans Sailer und Künstlerin Heidrun Hee. In Au ist der Kalender für den guten Zweck ab sofort erhältlich, weitere Verkaufsstellen in den örtlichen Geschäften folgen in der kommenden Woche. © Kolping

Ansprechende Kunstwerke mit Bezug zur Heimat und im Verkauf für einen guten Zweck: Das verbindet der neue Kalender „Hallertauer Lebensfreude 2023“ von Kolping Au.

Au/Hallertau – Hopfengärten auf Acryl, ein Laubwald in Aquarell oder die Abenddämmerung als Kreidegemälde: Ansprechende Werke in den charakterisierenden Jahreszeiten-Stimmungen schmücken den zwölfseitigen Kalender „Hallertauer Lebensfreude 2023“, den die Kolpingsfamilie Au unter Ausschreibung eines Künstler-Wettbewerbs zusammen mit der Künstlerin Heidrun Hee erstellt hat. Ein Projekt, das aus der Zusammenarbeit des Vereins mit regionalen Künstlern entstand und nun einem karitativen Zweck zugutekommt.

Im April 2021 hatte die Kolpingsfamilie Au aus den Maßnahmen der Coronapandemie heraus die Aktion „Kunst im Fenster“ gestartet – unter dem Leitsatz „Ohne Kunst und Kultur wird’s still“. Seither konnte der Verein über 25 Künstler für die Sonderausstellung mobilisieren und eine breite Palette an Kunstformen ausstellen. So waren darunter Werke in Acryl, Kreide, Aquarell, aber auch Skulpturen aus Holz oder Ton zu betrachten.

Die Aktion „Kunst im Fenster“ ist abgeschlossen

Zu Beginn noch als Ausstellung mit zeitgleich mehreren farblich sortieren Fenstern im gesamten Marktgebiet und in Kooperation der örtlichen Geschäfte und Privatpersonen konzipiert, wurde schließlich im vergangenen Jahr im vierwöchigen Wechsel in zwei Schaufenstern der ehemaligen Bäckerei Kiefer an der Unteren Hauptstraße ausgestellt. Mit den Werken von Gerd Pauler und Doris Rauscher endete nun die Präsentation der „Kunst im Fenster“, der nun aber noch ein gemeinsames Projekt folgt und Hallertauer Lebensgefühl ins Wohnzimmer, Büro oder Küche einziehen lässt.

Die Werke im Kalender wurden nach einer Ausschreibung der Kolpingsfamilie von einer Jury ausgewählt. © Kolping

Eine ausgewählte Jury – Brigitte Embacher, Johann Englmüller, Präses der Kolpingsfamilie Pfarrer Clemens Voss sowie Pastoralassistentin Veronika Laußer – entschied unter 21 Einsendungen über die zwölf Bilder. Unter den drei Höchstbewerteten wurde dabei das Werk mit dem größten Identifikationscharakter der „Hallertauer Lebensfreude“ gewählt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Entscheidung fiel auf das Acryl „Hopfen“ von Künstler Walter „Kole“ Kohlmeier. Die beiden weiteren Bilder kamen von Dominique Barreteau (Öl auf Leinwand: „Feierabend“) und Daniela Kobl (Aquarell: „Herbst“). Ebenso schafften es in die Auswahl: Das „Rathaus im Winter“ und „Blick auf Halsberg“ von Gerd Pauler, „Verbindung“ von Anja Brück, das „Stiglhofer Haus“ von Doris Rauscher, die „Götterdämmerung“ und „Der Weg ist das Ziel“ von Gisela Freiberger, „Maria Rast“ von Gertraud Wagner sowie ein weiteres Bild von Kole („Hopfengarten“) und Dominique Barreteaus („Frühling“).

ft

Hier gibt‘s den Kalender: Der Erlös des Kalenders kommt sozialen Zwecken zugute. Verkaufsstellen sind viele regionale Geschäfte, das Bürgerbüro der Gemeinde Au und das katholische Pfarramt – oder unter Tel. (0170) 2665145 und info@kolping-au.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.