Hallertauer Radltag 2019: Start in vier Gemeinden - Ziel ist der Auer Schlossbräukeller 

Von familientauglich bis sportlich oder E-Bike: Die Kategorien beim 11. Hallertauer Radltag sind vielfältig. Am Ende jedoch haben alle das gleiche Ziel.

Hallertau – Für viele Radfreunde ist der Hallertauer Radltag bereits ein fester Bestandteil im Kalender. Am Samstag, 27. Juli, ist es wieder soweit: Von den vier teilnehmenden Gemeinden Au, Attenkirchen, Nandlstadt und Rudelzhausen aus werden rund ein Dutzend Radtouren mit ganz unterschiedlichen Anforderungen durch die Holledau angeboten. Von familientauglich über sportlich bis hin zur eigenen E-Bike-Tour ist alles dabei.

Die genauen Beschreibungen sind jetzt auf den jeweiligen Internetseiten der Gemeinden nachzulesen (Direkt-Links finden Sie am Ende des Textes). Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Für die Fahrten sind die passende Kleidung sowie Ausrüstung (Helm) und Getränke selbst mitzubringen.

Nach der Sternfahrt treffen sich alle Gruppen um 16 Uhr im Auer Schlossbräukeller. Dort sind extra Tische reserviert und Bürgermeister Karl Ecker begrüßt die Ankommenden. Jeder Radler erhält einen Teilnehmer-Aufkleber und außerdem einen Getränkegutschein.

Geführte Rad-Touren durch die Hallertau für Einzelpersonen und Gruppen

Beim gemütlichen Beisammensein können sich die Radler stärken und mit Gleichgesinnten fachsimpeln. Die beteiligten Gemeinden als Veranstalter laden die Bevölkerung dazu ein, beim Radltag in netter Gesellschaft mitzumachen. Die geführten Touren bieten sowohl Einzelpersonen als auch Familien und Gruppen die Gelegenheit, die Hallertau einmal in der Gruppe zu erkunden, neue Bekanntschaften zu schließen und vielleicht die eine oder andere bisher unentdeckte Ecke der Umgebung kennenzulernen.



Hier geht‘s zu den Homepages der teilnehmenden Gemeinden: Markt Au/Hallertau, Gemeinde Rudelzhausen, Markt Nandlstadt und Gemeinde Attenkirchen.

ft

