Hallertauer VdK-Verbände in akuter Führungskrise: Rudelzhausen und Au ohne Vorsitzende

Auf Vorstandssuche: Kreisvorsitzende Gabriele Woelk und und stellvertretender Kreisvorsitzender Markus Tribanek bemühen sich verzweifelt, Verantwortliche für die VdK-Ortsverbände Rudelzhausen und Au zu rekrutieren. © RL

Die VdK-Ortsverbände Rudelzhausen und Au haben ein Problem: Aktuell gibt es niemanden, der den Vorsitz im Vorstand übernehmen möchte. Auch ein Aufruf half nicht weiter.

Au/Hallertau – Es ist ein Problem, das sich aktuell durch viele Vereine und Verbände zieht wie ein roter Faden: Die alte Vorstandschaft bröckelt aus Altersgründen weg, neue Verantwortungsträger sind nur schwer oder gar nicht zu finden. Nicht anders geht es gerade den VdK-Ortsverbänden Rudelzhausen und Au in der Hallertau, denn bei beiden haben sich die langjährigen Vorsitzenden nicht mehr zu Wahl gestellt.

Nun sollen beide Ortsverbände zu einem großen Hallertau-Verband zusammengelegt werden, so der Plan der VdK-Kreisvorsitzenden Gabriele Woelk. Am Sonntag suchte sie dafür im Auer Schlossbräukeller verzweifelt einen Vorsitzenden – und scheiterte.

Fusionen notwendig

Dabei standen die Zeichen für eine Neuaufstellung bestens, denn immerhin hatten sich im Vorfeld bereits drei Interessierte für die Vorstandschaft des zusammengelegten Ortsverbands gemeldet. „Die Zeiten werden insgesamt schwieriger“, so die einleitenden Worte Woelks, weshalb eine Zusammenführung von Rudelzhausen und Au im Grunde die logische Konsequenz eines Vorstandsmangels bei beiden Verbänden sei. Und daran scheiterte es auch gar nicht: Rudelzhausen hatte nämlich unlängst schon eine hohe Bereitschaft zur Zusammenlegung gezeigt, die Auer stimmten in der Versammlung am Sonntag auch dafür. „Nur so können wir den Mitgliedern auch etwas bieten – Weihnachtsfeiern oder Ausflüge zum Beispiel“, wie Woelk betonte.

Zu den Zahlen: Der VdK-Ortsverband Rudelzhausen gehört zu den kleinsten mit aktuell 140 Mitgliedern, Au hat immerhin 335 Mitglieder aufzuweisen – insgesamt hat damit der neue Hallertauer-Verband knapp 500 Mitglieder. „Kleine Verbände sind sowieso nicht mehr zeitgemäß“, sagte Woelk und gab diesbezüglich eine Prognose ab: „In Zukunft werden wir vermutlich noch mehr zusammenlegen müssen.“ Freilich hätte es gerade anfänglich einige Fragen gegeben, beispielsweise wo dann die Weihnachtsfeier stattfinden würde. „Das macht ihr ganz einfach, das eine Jahr in Rudelzhausen und im nächsten Jahr dann in Au. Ich glaub schon, dass ihr gut ,zusammenhausen‘ könnt, wie man in Bayern sagt“, betonte Woelk.

Verjüngung gewünscht

Was der Kreisvorsitzenden aber wichtig ist: Die VdK-Vorstandschaften müssten sich dringend verjüngen, um den Ansprüchen einer modernen Welt gerecht zu werden. „Was wir hier brauchen, ist eine neue Ära“, erklärte Woelk und wurde noch genauer: „Der alte Zopf muss endlich aufhören.“ Da der VdK per se als Sozialverband mit einer großen Beratungsfunktion gelte, müsse der Vorstand beispielsweise eben auch mit dem Computer umgehen können – und dazu bräuchte es jüngere Leute.

Umso mehr freute es sie, dass sich drei engagierte Damen im Vorfeld schon bei ihr gemeldet hatten – darunter eine junge potenzielle 2. Vorsitzende, eine Kassiererin und eine Schriftführerin. Auch für das Amt des Beisitzers gingen im Schlossbräukeller zügig einige Hände bei der Vorabbefragung nach oben. Nur als es darum ging, wer sich als zukünftiger 1. Vorsitzender in den Hallertauer Verband einbringen möchte, wurde es mucksmäuschenstill. Auch das direkte Ansprechen von möglichen Kandidaten bei den rund 40 Anwesenden half nicht – ebenso wenig wie das gute Zureden auf den Traumkandidaten des VdK, Karl Ecker. Der winkte allerdings zügig aus privaten Gründen ab, wenngleich ihm diese Entscheidung der Absage sichtlich schwer fiel. „Es geht einfach nicht“, so Ecker.

Was aber auch ersichtlich war: Damit hatte Woelk nicht gerechnet. „Ich mag nicht mehr mehr – ich kann doch nicht weiter ständig zu Versammlungen einladen, wenn nichts weitergeht“, erklärte sie, und weiter: „Ich kann jetzt auch keine Wahl ansetzen, wenn wir keinen finden.“

Zukunft ungewiss

Wie es nun mit dem neu gegründeten Ortsverband Hallertau weitergeht, ist laut Gabriele Woelk völlig unklar – außer, dass dieser kommissarisch vom Kreisverband mitbetreut werde. Was übrigens wichtig ist für alle, die es sich vielleicht doch noch überlegen wollen: Der 1. Vorsitzende müsste aus Au stammen, da die restliche mögliche Vorstandschaft größtenteils aus Rudelzhausen kommt.

Richard Lorenz

