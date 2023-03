Windkraft, Radweg, Spielplatz: Haslacher Bürger haben Gesprächsbedarf

Hatten einige Themen zu besprechen: Die Haslacher baten Bürgermeister Hans Sailer im Feuerwehrhaus um Rede und Antwort. © Fischer

Windkraft, der langersehnte Radweg nach Au, die Spielplatzsituation: In der Ortsversammlung in Haslach gab es genug Gesprächsbedarf. Auf den neuen Ortssprecher Gerhard Penger wartet jede Menge Arbeit.

Haslach – Bürgermeister Hans Sailer sah sich am Dienstag im Feuerwehrhaus mit bohrenden Fragen konfrontiert. Kein Wunder, es hatte sich Einiges aufgestaut. Die letzte Versammlung dieser Art fand 2015 statt. Gleich mehrere Teilnehmer machten ihren Ärger darüber Luft, warum so etwas nicht regelmäßig gemacht werde.

Automatisch gehe das aber nicht, so Sailer und Geschäftsleiterin Katharina Oberhofer: Eine Ortsversammlung müsse beantragt werden – schriftlich mit den Unterschriften von fünf Prozent der Bürger, wie auf FT-Nachfrage zu erfahren war. Wenn zudem eine Ortsprecherwahl einberufen werden soll, muss sogar ein Drittel der ansässigen Gemeindebürger unterschreiben. Voraussetzungen, die offenbar am Dienstag erfüllt waren.

Neu im Amt: Bürgermeister Hans Sailer (r.) gratuliert dem neuen Ortsvorsitzenden Gerhard Penger. © Fischer

Denn der Wahl eines neuen Ortsprechers stand nichts im Weg. Aus der Mitte der Versammlung kamen drei Vorschläge. Zwei der genannten lehnten jedoch dankend ab. Zur Wahl stellte sich hingegen der Polizeibeamte Gerhard Penger (46). Er erhielt 32 von 34 abgegeben Stimmen. Zwei waren ungültig. Penger, der sich bereits einen Namen als Sprecher der Haslacher Bürgerinitiative „Wind-Wahnsinn“ gemacht hat, nahm die Wahl an. Sehr zur Freude von Sailer, der ihm seine Unterstützung zusagte.

„Ich glaube nicht, dass das so dramatisch wird“

Penger, der die Nachfolge von Michael Forster antritt, zeigte sich zuversichtlich, die Schwierigkeiten mit der Gemeinde, die es in jüngster Zeit gegeben hat, aus dem Weg zu räumen. Ungeachtet der mitunter sehr aufgeheizten Stimmung in der Versammlung sagte Penger: „Es hat sich alles ein bisschen konzentriert. Wegen Corona hat es ja jahrelang keinen richtigen Austausch mehr gegeben.“ Er sehe das ganz entspannt. „Ich glaube nicht, dass das so dramatisch wird“, erklärte er zur Problembewältigung.

Dass es Handlungsbedarf gibt, dürfte nach dieser Ortsversammlung außer Frage stehen. Den Haslachern brennt einiges auf den Nägeln. Beim Thema Windkraft sind der Gemeinde laut Sailer allerdings die Hände gebunden. Eine ins Auge gefasste Klage gegen das geplante Windrad auf Nandlstädter Flur hat man demzufolge fallen gelassen. Auf Anraten des Anwalts, wie Sailer deutlich machte.

Schnelles Handeln in Sachen Spielplatz

Als hochbrisant stellte sich auch der Radweg von Haslach nach Au dar. Einem Konzept zufolge hätte der bereits im Jahr 2015 fertiggestellt sein sollen. Laut Sailer scheiterte das an Grundstücksverhandlungen. Man habe aber inzwischen mit allen Eigentümern gesprochen und positive Rückmeldungen erhalten. Einen Zeitpunkt, wann der dringend benötigte Radweg nun in Angriff genommen wird, konnte der Rathauschef allerdings nicht nennen.

Schnelles Handeln versprach er dagegen für den Spielplatz, dessen Geräte wegen Sicherheitsmängeln entfernt worden waren – ohne die Eltern zu benachrichtigen beziehungsweise in irgendeiner Form einzubinden, wie von mehreren Seiten bemängelt wurde. Sailer versprach Besserung. Auch und gerade, was die Kommunikation mit den Haslachern anbelangt. Dass das bitter nötig sei, darin war man sich reihum einig.

Alexander Fischer

