Hemhausen feiert 1250-Jähriges Bestehen: Das Jubiläum, das es beinahe nicht gegeben hätte

Feier im Auer Gemeindeteil

Der Auer Gemeindeteil Hemhausen feiert sein 1250-jähriges Bestehen. Einblicke in die Chronik des Orts zeugen von einem folgenreichen Fehler - und Wildbieslern.

Hemhausen – In Hemhausen, einem Gemeindeteil von Au in der Hallertau mit einer Einwohnerzahl von rund 60 Bürgern, gibt es heuer Grund zum Feiern: Vor 1250 Jahren wurde Hemhausen nämlich erstmals urkundlich erwähnt – ein Zeitraum, der für Bürgermeister Hans Sailer eigentlich nur „schwer vorstellbar“ ist. Aufgrund eines Übertragungsfehlers auf diversen Urkunden war allerdings aus Hemhausen irgendwann Haimhausen geworden. Wäre das dem damaligen Kreisheimatpfleger Rudolf Goerge nicht bei einer Recherche aufgefallen, wäre das Jubiläumsjahr für die Hemhausener wohl ins Wasser gefallen. Und auch das Ortsfest am Samstag.

Ortsgründung vor 40 Generationen

„Wenn ein Hemhauser seinen Stammbaum erforscht, kann er seine Ahnen drei, vier oder vielleicht sogar fünf Generationen zurückverfolgen. Um seine Vorfahren vor 1250 Jahren zu erkunden, müsste man aber 40 Generationen zurückgehen“, sagte Sailer in seiner Laudatio für den kleinen Ort. Und dass Hemhausen so alt ist, sei belegbar, wie Sailer weiter ausführte: durch Urkunden und Dokumente. Der Freisinger Bischof Hitto (811 – 835) ordnete in seiner Amtszeit im Rahmen einer Archiv-Strukturierung an, wichtige Verträge und Dokumente zu kopieren – darunter eben auch jenes Dokument, auf dem Hemhausen aufgrund einer Erbangelegenheit zum ersten Mal erwähnt wurde.

Der Priester und Schreiber Cozroh fertige so einst zahlreiche Kopien an. Bei der Hemhausener schlich sich allerdings ein fataler Übertragungsfehler ein, der die Jahrhunderte überdauerte: Aus Hemhausen wurde Haimhausen. „Zum Glück haben wir den engagierten Kreisheimatpfleger a.D., Rudolf Goerge, dem wir es verdanken, dass dieser Übertragungsfehler aufgedeckt wurde und wir hier und heute 1250 Jahre Hemhausen feiern dürfen“, betonte Sailer.

+ Beim Ortsfest in Hemhausen: (v. l.) Chronist Robert Holzmaier, der Auer Bürgermeister Hans Sailer und Gastgeber Dieter Eibl. © Lorenz

Was sich über die Jahrzehnte schon alles in Hemhausen zugetragen hat, darüber gibt die Chronik von Robert Holzmaier Auskunft: 1900 wurde beispielsweise im Reuscherhof eine Brauerei errichtet – der legendäre „Bräu in Hemhausen“, der weit über die Landkreisgrenze für sein süffiges Bier bekannt war. Schon zuvor gab es im Ort eine eigene Feuerwehr und viel später, ab 1969, sogar eine eigene Rotkreuzgruppe, die Erste-Hilfe-Kurse beim Bräu angeboten hat. Neben einer Theaterbühne verfügte der Bräu auch über einen ganz besonderen Schießstand für den eigenen Schützenverein. Geschossen wurde laut der Chronik nämlich durch eine Mauerluke ins Nebenzimmer auf Schießscheiben.

Warum die Kapelle weg vom Bräu musste

Was es in Hemhausen aber immer noch gibt: die Kapelle aus dem Jahr 1820. Doch auch hier spielt der Bräu eine wichtige Rolle, denn ohne die Gastwirtschaft stände das kleine Gotteshaus gar nicht an der heute bekannten Stelle. Bis 1920 befand sich die Kapelle nämlich im Hof vom Bräu, allerdings missfiel das scheinbar dem damaligen Pfarrer sehr. Grund: der Geistliche, so erzählt es die Chronik, habe die Verschmutzungen an den Außenwänden der Kirche durch die abendlichen „Wildbiesler“ vehement verurteilt, weshalb die Kapelle schließlich umziehen musste.

