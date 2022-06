„Holledauer Weisse Pfingstfest“ mit einigen Neuerungen

„Volle Power“: Der Name der Stimmungsband aus Osterwaal war Programm am Pfingstsamstagabend. © Hellerbrand

Nicht alles, aber vieles war neu auf dem Holledauer Weisse Pfingstfest 2022. Und es gab auch Unvorhergesehenes beim viertägigen Spektakel.

Au/Hallertau – Gleich drei Neuerungen gab es beim Holledauer Weisse Pfingstfest 2022: Mit Christian Krämmer und seiner Gattin Michaela ein neues Festwirt-Ehepaar aus Landshut, daneben eine neue Rezeptur des Weißbiers sowie ein neues Showprogramm, da der einstige Dauergast Blechblosn, der sonst an zwei Tagen aufspielte, durch zwei regionale Partybands ersetzt wurde. Eine unfreiwillige Premiere gab es auch für Bürgermeister Hans Sailer bereits zum Auftakt am Freitag. Anlass: Der für das Anzapfen vorgesehene Landrat Helmut Petz musste passen. „Wegen Krankheit“, so Brauerei-Geschäftsführer Baron Michael Beck von Peccoz.

Gut gelaunt war Bürgermeister Hans Sailer, nachdem er am Freitag mit zwei Schlägen das erste Fass „spritzfrei“ angezapft hatte. © hel

Des einen Leid, des anderen Freud. Denn damit kam Hans Sailer kurzfristig zu seiner „Zapf-Premiere“. Mit zwei Schlägen war diese Prozedur im Nu bewältigt, wobei Sailer via Mikrofon seine Premiere ins spärlich gefüllte Zelt auch genetisch begründete: „Mein Großvater war Brauer“.

Tags darauf war der Bürgermeister schon wieder im Einsatz auf dem Pfingstfest. So hatte die Gemeinde am Samstag alle älteren Marktbürger zu einem gemütlichen Nachmittag eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein war vor allem der Außenbereich des Festzelts voll belegt, wo sich die Senioren ihre Maß Bier sowie das Grillhendl auf Kosten der Gemeinde schmecken ließen. Die Einladung ging an über 1200 Bürger ab 65 Jahren des Marktes, laut Festwirtin Michaela Krämmer waren über 800 Senioren der Einladung gefolgt.

Viel zu Lachen gab es beim Seniorennachmittag, zu dem die älteren Bürger des Marktes am Samstag eingeladen waren. © hel

Am Abend war das Zelt dann voll. „Volle Power“, eine neuformierte Partyband aus Osterwaal um Florian Münsterer zog alle Register und sorgte bis kurz nach halb zwölf dafür, dass sich die Bierbänke mit dem darauf frenetisch feiernden Publikum gewaltig bogen. Ebenfalls tolle Stimmung herrschte am Abend des Pfingstsonntags, wo die Band „Zruck zu dir“ den Partygästen sauber einheizte. Allerdings sorgte der kräftige Regenschauer am Spätnachmittag dafür, dass sich der erwartete Besucherstrom gen Au am zweiten Stimmungsabend in Grenzen hielt. Der Schlusstag nahm wie in den Vorjahren seinen gewohnten Verlauf: Traditionell tuckerten alte Bulldogs verschiedener Marken zum Weißbier-Zelt, wo sie an alte Zeiten erinnerten.

„Ausbaufähig“: So lautete denn auch das Zwischenfazit von Michaela Krämmer am Sonntagabend zum ersten Pfingstfest unter ihrer Regie. In verschiedenen Bereichen könnten Veränderungen vorgenommen werden, erst die Schlussbilanz über Verlauf und Zahlen ließe aber finale Schlüsse auf Neuerungen zu.

Martin Hellerbrand

