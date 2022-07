Im Markt Au gibt es jetzt eine öffentliche Ladesäule für Elektroautos - eine zweite soll bald folgen

Seit Ende Juni in Betrieb

Der erste Schritt ist getan: Im Gewerbegebiet „Au-West“ steht nun die erste öffentliche E-Ladesäule des Marktes Au/Hallertau.

Au/Hallertau – Was helfen Elektroautos, wenn deren Batterien nicht aufgeladen werden können? Dieses Dilemma gilt auch im Markt Au. Ein Stück weit Abhilfe verschafft nun die Inbetriebnahme der ersten öffentlichen E-Ladesäule im Gewerbegebiet „Au-West“. Bei einer kleinen Feierstunde stießen alle am Projekt Beteiligten auf die Neuerung an, die sich an der Straße in Seysdorf kurz nach der Abzweigung nach Günzenhausen befindet.

Firma investiert, Gemeinde stellt Grundstück

Mit von der Partie waren die Verantwortlichen der Auer Firma CCV, die sich als Antreiber für die Maßnahme erwiesen hatten. Mit der Schnell-E-Ladesäule könnten Elektroautos in einer halben Stunde zu etwa 90 Prozent aufgeladen werden, freute sich CCV-Geschäftsführer Günther Froschermeier über die Realisierung des Projekts. Die Investitionen wurden firmenseits getätigt, das Grundstück hierfür stellte die Gemeinde zur Verfügung. Seit 21. Juni ist die Ladestation in Betrieb, mit der verschiedenste Modelle „aufgetankt“ werden können. Die Bezahllösung, der wesentliche Bestandteil im Firmenportfolio der CCV, wird mittels Standardkarten-Terminal ganz einfach abgewickelt: Alle gängigen Karten wie Girocard, Mastercard oder andere Kreditkarten werden akzeptiert.

Auch der Auer Bürgermeister Hans Sailer sah in dem Projekt den ersten Schritt, dem die Gemeinde im Hauptort bei den anstehenden Baumaßnahmen demnächst an zentraler Stelle eine weitere öffentliche Ladesäule folgen lassen will. Vielleicht geht die Installation ja schneller als bei der ersten Ladesäule, denn CCV-Geschäftsführer Froschermeier erinnerte in seinem Rückblick doch an erhebliche Verzögerungen durch die Pandemie sowie Bürokratie. Positiv, auch für das eigene Gewerbe, sah Froschermeier die Novellierung der Ladesäulenverordnung zum 1. Juli 2023. Dann müssen nämlich alle neu installierten öffentlichen Ladesäulen auch mit einer bargeldlosen Bezahlfunktion, wie etwa Kartenlesegeräten, ausgestattet werden.

Martin Hellerbrand

