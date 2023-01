Inthronisation der Narrhalla Au war von der ersten Minute an ein Mega-Event

Eine traumhaft-schöne Hebefigur präsentierten Prinzessin Annika I. (Müller) und Prinz Robert (Berndl). © Lorenz

Besser hätte der Start in die närrische Saison nicht sein können: Über 100 Aktive der Narrhalla Au sorgten mit ihren Shows für eine rauschende Ballnacht.

Au/Hallertau – Es war ein rauschendes Fest: Über 400 Hallertauer ließen es sich am Samstag nicht nehmen, beim närrischen Amtsantritt von Prinz Robert III. von meisterlicher Pries und Annika I. von Ochsenritt und Salsaschritt live dabei zu sein. Beim Inthronisationsball der Auer Narrhalla wurde dann sogar kurzzeitig der Platz auf der Bühne eng: Über 100 Aktive, darunter der formidable Nachwuchs in beeindruckender Mannschaftsstärke, katapultierten den Ball in der Hopfenlandhalle im Handumdrehen ins Epizentrum der närrischen Umtriebe des Landkreises. Oder anders ausgedrückt: Dieser Auer Ball war von der ersten Minute an ein Mega-Event – und das mit einem Prinzen, der aus der Nachbargemeinde Nandlstadt kommt.

Mit dem Gemunkel, weshalb ein Nandlstädter in Au Faschingsprinz wird, machte dann Prinz Robert III., also Robert Berndl, charmant in seiner Amtsantrittsrede kurzen Prozess. „Es ist ja schon viel darüber geredet worden. Aber ich kann nur eines sagen: „Es spielt keine Rolle, ob Nandlstädter oder Auer – im Herzen sind wir doch alle Hallertauer!“ Dass er damit die perfekte Tonlage traf, bewies dann der tosende Applaus des Publikums, das spürbar begeistert vom frisch gekürten Adel war.

Charmant begleitet von zwei Gardemädels, holte sich Bürgermeister Hans Sailer seinen Orden vom Prinzenpaar ab. © Lorenz

Das Zepter weitergereicht bekamen die Beiden vom scheidenden Prinzenpaar Antonia I. und Stefan II. – die sichtlich berührt ihren Dank ausdrückten. „Es war mir wirklich eine Ehre, euch allen zu dienen“, sagte etwa Antonia I. vor den letzten Schritten von der Bühne – auf die anschließend gleich Bürgermeister Hans Sailer geführt wurde, um ganz offiziell den Rathausschlüssel zu übergeben. Sailers Tipp: „Nächste Woche könnt ihr gleich kommen, da haben wir nämlich einen Erste Hilfe Kurs im Rathaus!“

Was bei diesem Ball durchaus auffiel: Hier waren Profis mit ganz viel Herzblut am Werk, die den Ablauf penibel durchgeplant hatten, nichts dem Zufall überließen und eine Ballnacht auf die Beine stellten, die diesen Namen auch verdiente. Beeindruckend war diesbezüglich vor allem der Narrhalla-Nachwuchskader namens „P´Auer Dancers“ mit Kasperln, Dancers-Kids, Kindergarde und den Dancers Teenies, die unter dem Motto „Zirkus Halligalli“ showtechnisch gleich mal die Messlatte ziemlich hoch hingen. Ihre einleitenden Show- und Tanz-Elemente waren ausgeklügelt und zugleich auf sehr hohem Niveau – und schon allein aufgrund der Personenstärke ein wuchtiger und nachhallender Opener des Balls.

Über 100 Aktive vor und auf der Bühne machten den Inthronisationsball in Au zum Mega-Event. © Lorenz

Ein wahrer Glücksgriff für die Narrhalla: Die Hofmarschine Claudia Obermeier, die charmant und galant durch den Abend führte und über die Halle mit Argusaugen wachte – und das ohne Affektion mit einer guten Portion altbayerischem Humor im Gepäck. Freilich auch ein Hingucker: Die Eröffnungstanzshow des Prinzenpaares mit Überschlag und Hüftschwung samt fliegendem Kleiderwechsel von Annika I., bürgerlich Anika Müller, auf der Tanzfläche – vom Cinderella-Kleid zum kurzen knappen Roten in weniger als einer Minute.

Genügend Orden gab es freilich auch – wie auch genügend Rock’n’Roll zum Mittanzen von der Showband „Hot Pants“. Der Abschluss: Das Mitternachtsspektakel unter dem Motto „1001 Nacht“ – allerdings schon ein gutes Stück nach der Geisterstunde. Das Resümee des Inthroballs kann deshalb eigentlich nur so lauten: Die Narrhalla Au hat das Niveau des Faschings per se nach oben geschraubt – ziemlich weit sogar.



