Kleinod in neuem Glanz: Sanierte Seysdorfer Kapelle feierlich eingeweiht

Reger Andrang: Zahlreiche Interessierte waren am Sonntag zur Segnungsfeier der 1873 errichteten Kapelle in Seysdorf gekommen. © Hellerbrand

Die Kapelle im Auer Ortsteil Seysdorf ist fertig saniert und wieder ein Vorzeige-Kirchlein: Davon konnten sich bei der Einweihung am Sonntag alle überzeugen.

Seysdorf – Ganz offiziell bekam die neu hergerichtete Kapelle in Seysdorf (Markt Au) am Sonntag den kirchlichen Segen. Und im kommenden Jahr steht dem kleinen Kirchlein in der Ortsmitte an der Staatsstraße 2045 eine weitere Feierlichkeit ins Haus: das 150-jährige Bestehen.

Dass dies überhaupt so weit kam, hat eine lange Vorgeschichte. Im Jahre 1873 entschlossen sich Thomas und Anna Plenagl, auf dem stattlichen Hof in Seysdorf eine Kapelle zu errichten. Mehr als ein Jahrhundert prägten Bauernhaus, Gebäude und Kapelle das Ortsbild, der „Steckberger“-Hof war eine feste Größe. In den Jahrzehnten bis zur Jahrhundertwende verfiel der Hof dann zusehends, Gebäude standen leer und auch der Besitzerwechsel änderte daran nichts. Erst der Kauf und die Realisierung eines Baugebiets durch einen Investor brachten eine Wende, einzig die unter Denkmalsschutz stehende Kapelle verblieb – und zwar in Hand der Gemeinde.

Viel ehrenamtliches Engagement

Während nun Zug um Zug um das Kirchlein neue Gebäude geplant wurden, kam auch die Idee auf, die Kapelle zu sanieren. Einer Gruppe um Initiator und Marktrat Franz Asbeck war es schließlich zu verdanken, dass die Kapelle heute in glanzvollem Licht erscheint. Vorausgegangen waren viele Gespräche mit dem Denkmalamt, der Ortsgemeinschaft sowie Unterstützern, vor allem bei Firmen aus dem nahen Gewerbegebiet „Au-West“ wurde angeklopft. Einen wichtigen Beitrag leisteten die unentgeltlichen Planungen und Ausführungen von Architekt Franz Zettl zur Realisierung.

Im März 2020 begann die Restaurierung, die auf 200.000 Euro veranschlagt war. Zu den Arbeiten zählte der Abbau der alten Kirchturmspitze im Mai, das Ausbessern und Erneuern von Dachstuhl und Balken. Im Juni ging’s dem schadhaften Außenputz an den Kragen, mit der Herstellung des Kirchendachs im Juli sowie dem Aufsetzen der neuen Spitze am 19. Dezember 2020 erhielt das kleine Gotteshaus ein neues Gesicht. Das Verputzen der Außenwände und Einsetzen der Fenster geschah im April 2021, ab Mai wurde gemalert. Nachdem sich die Kapelle von außen dann sehen lassen konnte, wurde innen mit Farbe an Gemälden, dem Einbau von neuen Kirchenstühlen sowie Arbeiten im Altarbereich filigran Hand angelegt.

Feierliche Zeremonie: Im Beisein einer kleinen Gruppe im Inneren segnete Pfarrer Clemens Voss am Sonntag die restaurierte Kapelle in Seysdorf. © Hellerbrand

Pfarrer Clemens Voss war es am Sonntag schließlich vorbehalten, dem schmuckvollen Kleinod den kirchlichen Segen zu spenden. Hierzu waren rund 100 Interessierte gekommen, zwei Dutzend durften im Kapelleninneren Platz nehmen. Mit Klängen auf Veeh-Harfen umrahmten Christine Hagl und Monika Neumaier die Zeremonie, bei der Voss um Gottes Fürsprache bat: „Lass alle, die hier herkommen, deine Nähe spüren und deine Liebe erfahren.“

Im Anschluss dankte Initiator Franz Asbeck den Helfern, vor allem auch den vielen Sachspendern und Gönnern, die die Maßnahme erst ermöglicht hatten. Spenden seien weiterhin erwünscht: „von fünf Euro bis unendlich“. Namentlich dankte Franz Asbeck dem „Kernteam“ aus Hilde Seidl, Monika Neumaier, Xaver Neumaier, Michael Hagl, Adolf Fuchs und Sylvester Kaindl sowie Architekt Franz Zettl, der als „Trainer“ die gesamte Bauphase unterstützt habe.

Wiederhergestellt wurde auch die Immaculata an der Kapellendecke. © Hellerbrand

Zuschüsse und Spenden akquiriert

Dass das Kapellen-Projekt bereits in der Amtszeit seines Vorgängers, Karl Ecker, vorangetrieben wurde, stellte Bürgermeister Hans Sailer zu Beginn seiner Rede klar. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 122.000 Euro, wovon 56.000 durch Zuschüsse gedeckt waren. 71.000 Euro kamen laut Sailer durch 50 Spender sowie Firmen zusammen. Nicht mitgerechnet seien die unentgeltlichen Stunden durch die Freiwilligen, wobei Sailer Asbeck würdigte, der Spenden gesammelt, Förderzuschüsse eingetrieben und Firmen zur Mithilfe bewogen habe. Dem Segen für das Kirchlein folgte eine Kapellen-Feier nebenan: natürlich mit kostenlosen Kuchenspenden.

Martin Hellerbrand

