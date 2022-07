KLJB Dellnhausen/Abens: Erfolgreiches erstes Jahr seit der Wiedergründung

Starke Gemeinschaft: die KLJB Dellnhausen/Abens beim Gruppenfoto nach der Jahreshauptversammlung. © KLJB

Das erste Jahr seit der Wiedergründung ist vorüber. Zeit für die KLJB Dellnhausen/Abens, eine erste Bilanz zu ziehen. Und die fällt sehr positiv aus.

Abens – Es war ein besonderer Tag: Vergangenen Sonntag fand die erste Jahreshauptversammlung der KLJB Dellnhausen/Abens seit der Wiedergründung vor einem Jahr statt. Insgesamt fanden sich 52 Mitglieder im Pfarrheim in Abens ein, wo die beiden Vorstände, Claudia Fuchs und Simon Reiter, alle Anwesenden begrüßten.

Im Anschluss blickten die Schriftführerinnen, Johanna Eberwein und Anna Laffert, zufrieden auf zahlreiche Vereinsaktivitäten seit der Wiedergründung zurück. Dazu zählten unter anderem die Aktion „Rumpelkammer“, ein Gottesdienst zur Wiedergründung, der Nikolausdienst sowie die Anschaffung von bestickten T-Shirts. Das Jahr 2022 begann mit einer Sammelaktion für die Ukraine, der Aktion „Saubere Landschaft“ und der Einstandsfeier, die mit knapp 300 Gästen aus befreundeten Landjugenden und Vereinen ein voller Erfolg war. Die neu geschneiderte Tracht wurde zum ersten Mal am Festsonntag der Fahnenweihe in Mauern präsentiert, wo man mit fast 50 Teilnehmern sehr stark vertreten war.

Bisheriger Vorstand muss Amt abgeben

Auch Kassier Matthias Eberwein zeigte sich während seines Berichts begeistert vom ersten Vereinsjahr. So habe man sich eine gute finanzielle Grundlage für kommende Aktivitäten und Feste geschaffen. Die Kassenprüfer belegten eine einwandfreie Kassenführung, woraufhin die Vorstandschaft von den Mitgliedern entlastet wurde.

Der bisherige Vorstand Simon Reiter kann aus beruflichen Gründen sein Amt nicht fortführen, weshalb der bisherige Beisitzer Tobias Schneider in das Amt des Vorstands gewählt wurde. Er steht nun zusammen mit Claudia Fuchs an der Spitze der KLJB Dellnhausen/Abens. Als neuer Beisitzer rückte Vinzenz Neumaier in die Vorstandschaft nach.

Voller Terminkalender mit vielen Festen

Zum Schluss bedankte sich Claudia Fuchs für die reibungslose Zusammenarbeit in der Vorstandschaft und gab einen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen. Mit Einladungen zur Fahrzeugweihe der Feuerwehr Abens sowie weiteren Fahnenweihen und Gründungsfesten bietet sich ein voller Terminkalender für die Mitglieder. Schließlich stellten sich zum Abschluss noch alle zu einem Gruppenfoto auf und ließen den Abend dann gemütlich ausklingen.

