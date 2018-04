Kolping-Kulturprogramm 2018: Wenn im Biergarten der Punk abgeht

Vom Zuckerhut direkt in den Hopfengarten – das Auer Kolping-Kulturprogramm 2018 macht’s möglich. Und wer will, kann auch Tango tanzen.

Au/Hallertau – Der heutige Freitag ist ideal für Spürnasen: Um den „Tod im Hopfengarten“ geht es nämlich um 19.30 Uhr beim Rosenwirt. Die Krimilesung, bei der Autor Alexander Bally aus seinem Roman zitiert, ist einer der Höhepunkte im Kulturprogramm 2018 der Kolpingsfamilie. Dabei werden zur Veranstaltung Speisen und Getränke gereicht.

Den Auftakt nahm das Kolping-Kulturprogramm bereits am Sonntag mit einem Vortrag über Brasilien. Hier schilderten die drei Studenten Markus Hölzl, Lukas Baur und Michaela Baur ihre Eindrücke vom Land am Zuckerhut, das sie im Rahmen eines Austauschprogramms mit Kolping-Brasilien bereisten.



Und 2018 hat noch weitere kulturelle Schmankerl zu bieten, wie der Auer Kolping-Vorsitzende Alfred Baur und seine Stellvertreterin Victoria Hausler ankündigten: Am Freitag, 11. Mai, wird ab 19.30 Uhr im Bergsteffl Tango geboten. Für die Musik sorgt die Gruppe „Para esta Noche“ aus Landshut mit Querflöte, Piano, Harfe, Percussions, Bass etc. Beim Auftritt von „Mare und Miche“ am Donnerstag, 14. Juni, geht’s bayerisch zu. Kathrin und Georg Frankenhauser geben ab 19.30 Uhr Wirtshausmusik und Couplets zum Besten.



Zum Wunschkonzert lädt die Kolpingsfamilie am Freitag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr in den Schlossbräukeller, wo Besucher aus dem Repertoire der Live-Band „Gin Phonic“ ihre Lieblingstitel auswählen dürfen. Sollte an diesem Tag das Wetter nicht mitspielen, geht statt im Biergarten dann eben im Sudhaus der Punk ab, wie Hausler versicherte.



Ebenfalls im Bräukeller geben am Freitag, 21. September, um 19.30 Uhr „Apollon’s Smile“ ein Gastspiel. Beendet wird das Kolping-Kulturjahr am Samstag, 13. Oktober, ab 19.30 Uhr eher klassisch – wenn das junge Duett „Katha & Thomas“ mit Klavier und Querflöte im Bauernhofcafé in Dobl aufhorchen lässt.



Gut zu wissen

Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Jedoch wird mittels „Hutgeld“ für die Künstler gesammelt.



Martin Hellerbrand