Zwei Herzensangelegenheiten: Freie Wähler Gemeinschaft Au präsentiert Wahlprogramm

Hans Sailer sieht die Entscheidung, für das Bürgermeisteramt in Au zu kandidieren, als Herausforderung und Verantwortung: Ländliche Regionen dürften nicht vernachlässigt werden.

Au/Hallertau – „Willst du dir das wirklich antun?“, fragt sich Bürgermeisterkandidat Hans Sailer immer wieder. Aber die Antwort auf diese Frage sei immer dieselbe, wie er beim Wahlkampfauftakt im Brustton der Überzeugung sagte: „Ja! Die Entscheidung, Bürgermeister werden zu wollen, ist die richtige. Ich sehe es als Herausforderung und Verantwortung.“ Er ist der Meinung, dass ländliche Regionen oft vernachlässigt werden. Trotzdem könne man auf kommunaler Ebene sehr viel erreichen, man müsse seine Pläne nur „mit Geduld der Reihe nach durchziehen“.

Markt beleben und heimische Wirtschaft stärken

Und nach diesem Prinzip hat sich die Freie Wähler Gemeinschaft Au einige Punkte auf die Fahne geschrieben – und Sailer möchte dabei vor allem zwei Herzangelegenheiten angehen: zum einen die Belebung des Marktes. Hierbei soll der Ortskern einladend für Familien, aber auch für Senioren und Behinderte gestaltet werden. Dennoch soll währenddessen der dörfliche Charakter erhalten bleiben. Zum anderen stecke den Auern noch immer tief im Fleisch, dass sie kein Schwimmbad mehr hätten. Die Freien Wähler möchten sich aber auch der Arbeits- und Wohnproblematik widmen, indem sie insbesondere leerstehende Flächen im Ortsinneren wieder beleben und die einheimische Wirtschaft mit einer Erweiterung des Gewerbegebiets stärken, damit auch Einheimischen die Möglichkeit geboten wird, Arbeit und Wohnen zu verbinden.

Jede Straße soll mit dem Rad erreichbar sein

Des Weiteren wollen sie sich für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Radwegnetzes einsetzen, wie Sailer betonte, damit jede Straße in Au auch mit dem Rad erreichbar ist. Wenn es um die Digitalisierung geht, würden sie die Breitbandversorgung gerne für alle Bürger technisch anpassen. Weiterhin sind sie der Meinung, dass das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit nicht hoch genug geschätzt werden könne, deshalb will sich die FWG Au weiterhin für die Stärkung des Vereins- und kulturellen Lebens einsetzen.

Beim Wahlkampfauftakt wurde einmal mehr klar, Sailers Team steht insgesamt mit größter Überzeugung hinter ihm, schließlich stehe Sailer für Au. Aylin Yilmaz

