Nach der Ära Ecker: Hans Sailer will für die FWG Bürgermeister von Au werden

Au/Hallertau – Es ist eine Ära, die zu Ende geht: Karl Ecker gibt nach 24 Jahren sein Amt als Bürgermeister des Marktes Au ab. Am Donnerstag stellte sich Hans Sailer, den die Freie Wählergemeinschaft als potenziellen Nachfolger ins Rennen schickt, im Auer Rosenwirt erstmals offiziell vor. „Wir stellen heute die Weichen für die kommenden sechs Jahre“, betonte Vorsitzende Erika Wittstock-Spona.

+ Potenzieller Nachfolger: Hans Sailer (l.) will das Bürgermeisteramt von Karl Ecker übernehmen. © Fuchs

Als gebürtiger Freisinger kam Hans Sailer durch seine Frau in die Hallertau. Studiert hat er Elektrotechnik und Lehramt mit Nebenfach Theologie. „Die zwei unterschiedlichen Studiengänge helfen mir oft, sowohl das Technische als auch das Soziale in einer Situation zu sehen“, sagte der 62-Jährige. Nachdem er an der Berufsschule Freising 20 Jahre lang Elektriker ausgebildet und zeitweise die Schulleitung übernommen hat, unterrichtet er nun seit zehn Jahren an der Fachoberschule Freising. Während der vergangenen Wahlperiode agierte er als Vizebürgermeister der Marktgemeinde. Karl Ecker und ehemaliger Bürgermeister Horst Heidecker waren vor der jüngsten Wahl an ihn herangetreten und hatten ihn gefragt, ob er zu einer Kandidatur bereit wäre. „Damals fiel der Satz, dass ich ja dann in sechs Jahren als erster Bürgermeister kandidieren könnte“, erinnerte sich Sailer. „Das war für mich damals eher ein Spaß – und heute stehe ich hier.“