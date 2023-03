Konstante Arbeit für den Markt Au: Stefan Baur bleibt Vorsitzender der CSU

Der neue und alte Vorstand: (v. l.) Florian Schwaiger, Tanja Knieler, Frank Chabrie, Martin Linseisen, Martin Baur, Bernhard Wernthaler jun. und Robert Boos. © Lorenz

„Bayern braucht die CSU als Korrektiv“, das betonte Bezirkstagkandidatin Tanja Knieler bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Au-Abens.

Au/Hallertau – Weil am Donnerstag gleich vier CSU-Jahreshauptversammlungen im Landkreis stattfanden, hatten sich Landtags- und Bezirkstagkandidaten aufgeteilt, um sich langsam für die anstehende Wahl warmzulaufen. Auch beim CSU Ortsverband Au-Abens standen Wahlen ins Haus – allerdings verliefen die ohne jegliche Überraschung. Heißt: Der alte Vorstand wurde der Neue. Als erster Vorsitzender wurde so Stefan Baur bestätigt, als seine drei Stellvertreter Martin Linseisen, Bernhard Wernthaler jun. und Frank Chabrie. Weiterhin die Finanzen im Auge behalten wird Florian Schwaiger, als Schriftführer wurde erneut Robert Boos bestätigt.

Die Rückschau

Kurz und knackig war auch die Rückschau von Baur. Erwähnenswert: Die Aktion „Wir pflanzen einen Baum“ im Rahmen der Ferienspiele sei ein voller Erfolg gewesen und für Baur der richtige Weg, Heranwachsende an das Thema Umweltschutz heranzuführen. Von Klima-Aktivisten wie der „Letzten Generation“ hingegen hält Baur herzlich wenig, auch weil ihre Aktionen seiner Meinung nach „dämlich“ seien: „Die sägen einen Baum vor dem Kanzleramt ab, das ist wie gegen Autos zu sein und mit 150 Sachen durch Au zu fahren“, so der Vorsitzende. Höchst erfolgreich sei auch der CSU-Vortragsabend „Marktgespräche Au“ gewesen, bei dem die Themen „Vom Bauen auf dem Land“ und „Vertikal Parking“ auf großes Interesse bei den Bürgern stießen.

Ein kurzes Update aus der Gemeindearbeit gab 2. Bürgermeister Martin Linseisen. Brisantestes Thema aktuell: das fehlende Personal im Kindergarten Maria de la Paz in Au. © Lorenz

Vom 2. Bürgermeister Linseisen gab es dann anschließend auch noch ein kurzes Update in puncto Gemeinde-Neuigkeiten. Das wohl heißeste Thema aktuell: Mangelndes Personal im Kindergarten Maria de la Paz. „Wir versuchen wirklich alles, um die Betreuung hinzukriegen, aber dafür Leute herzubringen ist halt schwierig“, so Linseisen – eine Lösung habe er allerdings nicht parat. Was demnächst laut Linseisen auch ansteht: Der nächste Bauabschnitt der Straßensanierung, die, so seine Hoffnung, zügiger vorangehen werde, weil mit deutlich weniger archäologischen Funden gerechnet werde.

Finanziell steht der Ortsverband gut da, und auch die Mitgliederzahlen bleiben relativ stabil – aktuell bei 54. Davon hatten 14 Mitglieder den Weg zum Gasthaus Bergsteffl gefunden.

Neues aus der Gemeinde

Die Energiewende

Und auch in puncto Energiewende geht in Au scheinbar was voran: „Jetzt sind einige Anträge für Photovoltaik-Freiflächenanlagen da.“ Die Ergebnisse des PFiFFiG-Projektes des Landkreises gäben diesbezüglich „a bisserl a Richtung“ vor, allerdings müsse halt genau geschaut werden, wo passende Flächen und Bürgerwillen zusammengehen.

Bayern und die SPD hingegen werde nie zusammengehen, davon ist Knieler überzeugt: „Die verteidigen den Lauterbach bis zum Schluss!“ Für sie sei aber etwa die von Lauterbach geplante Reduktion von Krankenhäusern der völlig falsche Weg, hier müsse deutliche Kritik angebracht werden – und zwar von einer starken CSU. Eine Mehrheit durch FDP, SPD und Grüne „neben der CSU“ dürfe es auf keinen Fall geben. Der Grund sei einfach: „Das gefährdet den Wohlstand Bayerns!“ Richard Lorenz