Kraft und Autorität für die neue Pfarrerin der Kirchengemeinde Au

Durch das symbolische Handauflegen durch Regionalbischof Christian Kopp (2. v. l.) wurde Pfarrerin Lydia Hartmann ins Amt eingeführt. Mehrere Paten stärkten der jungen Pfarrerin dabei den Rücken. © Hellerbrand

Mit der Ordination und Einführung der neuen Pfarrerin Lydia Hartmann hatte die evangelische Kirchengemeinde Au ein Großereignis zu feiern.

Au/Hallertau - Eine neunmonatige Vakanz wurde mit der Amtseinführung offiziell beendet, die durch die seelsorgerische „Mit-Betreuung“ von Pfarrer Frank Möwes aus Mainburg sowie viel zusätzliches Engagement der Kirchengemeinde zumindest abgefedert werden konnte. Nach den Seelsorgern Markus Krusche, Julian Lademann und Sophie Schuster ist Lydia Hartmann damit die vierte Geistliche, die sich seit 1993 um die Betreuung der aktuell 1600 evangelischen Gemeindemitglieder in dem Gebiet Au, Nandlstadt, Attenkirchen, Rudelzhausen, Zolling und Wolfersdorf kümmert – hoffentlich über die drei Jahre hinaus, die momentan als erster Zeitabschnitt für die Pfarrerin ausgemacht sind.

Fühlt sich gut aufgenommen: Pfarrerin Lydia Hartmann freut sich auf ihre neue Aufgabe. © Hellerbrand

Zur Ordination waren am Samstag mit Regionalbischof Christian Kopp, Dekan Christian Weigl, Pfarrer Frank Möwes und Pfarrerin Christa Stegschuster jede Menge „Schwarzkittel“ (Zitat Stegschuster) gekommen. Mit Landrat Helmut Petz, den Bürgermeistern Hans Sailer aus Au sowie Matthias Kern aus Attenkirchen war auch die weltliche Gemeinde gut vertreten. Ebenso der achtköpfige Kirchenvorstand um Vertrauensfrau Christine Forster und Kirchenpfleger Heiner Barth, während das Interesse der übrigen Gläubigen doch recht überschaubar war.

Natürlich waren auch Ehemann Philipp sowie die dreijährige Tochter Flora mitgekommen, ebenso saßen Hartmanns Eltern in der ersten Reihe. Nach Lesungen und Fürbitten richteten sich dann alle Augen auf den wichtigsten Akt des Vormittags, als Regionalbischof Christian Kopp Pfarrerin Lydia Hartmann die Hände auflegte, um damit die Weitergabe von Kraft und Autorität für das neue Amt zu symbolisieren.

Paten stärken junger Pfarrerin den Rücken

Auch wichtige Personen, teilweise von der Pfarrerin selbst ausgewählt, waren bei der Handauflegung aktiv dabei und äußersten ihre ganz persönlichen Wünsche für die junge Seelsorgerin. Dass ihr der Start in Au gelingen möge, sie hierfür von der Ausbildung und dem bisherigen Werdegang bestens befähigt sei, kam in allen Redebeiträgen zur Sprache.

Die Ordination fand am Samstag im evangelischen Gemeindezentrum statt – musikalisch umrahmt von Dominik Leipold an der Orgel, Blasmusik-Klängen von Junior Brass und dem Trio „Ensemble Hochwart“. Fotos: Hellerbrand © Hellerbrand

Die Liedzeile „I am what I am“ aus Gloria Gaynors Song sah Regionalbischof Christian Kopp als gutes Motto: Die junge Pfarrerin möge sich trotz mancher Regularien von ihrem eigenen Weg und ihrer eigenen Art nicht zu sehr abbringen lassen. Dass Hartmann in der Kirchengemeinde gut aufgenommen werde, daran ließ auch Vertrauensfrau Christine Forster keinen Zweifel. Dies gelte auch für die Familie. Um dies zu unterstreichen, übergab Forster ein kleines Plüschtier an die dreijährige Flora.

Landrat Helmut Petz erkannte im Lebenslauf der neuen Pfarrerin Parallelen, da auch er wie Lydia Hartmann erst vor zwei Jahren aus München in den Landkreis kam und sich hier dann sehr gut aufgehoben sah. Einen Unterschied gab’s dennoch: „Ich musste gewählt werden.“

Den Schriftzug „Markt Au – do bin i dahoam“ auf seiner Geschenktasche sah Bürgermeister Hans Sailer als gutes Motto, auch Bürgermeister Mathias Kern überreichte Blumen. Dass sie sich über ihre neue Aufgabe freue und voller Zuversicht der Aufgabe widmen wolle, brachte die 36-jährige Pfarrerin in ihren ersten Worten deutlich zum Ausdruck. Nicht nur in der Kirchengemeinde sei sie gut aufgenommen worden, so Lydia Hartmann mit Blick auf die kleine Flora, die bereits in den Kindergarten am Klosterberg geht.