Kreislaufbörse für Kleidungsstücke in Au feiert Premiere - Bald wird auch Spielzeug getauscht

Alles, was Kinder für den Herbst und Winter an Kleidung so brauchen, gab es bei der ersten Kleidertauschparty für Kinder in Au. © Hellerbrand

Zwar war der erstmals in Au ausgetragene Kinderkleiderbasar auf Tauschbasis ein Erfolg, laut Hauptinitiatorin Elisabeth Koza ist die Aktion jedoch noch „ausbaubar“.

Au/Hallertau - Wenn den Leuten die Idee und der Ablauf erst einmal besser bewusst würden, habe das Ganze sicher noch viel Potenzial im Sinne der guten Sache, erklärte Koza, die seit sechs Jahren in Reichertshausen bei Au wohnt. Die erste Umsetzung der Tauschbörse fand am Sonntagnachmittag vor zwei Wochen im Gemeinschaftsraum an der Unteren Hauptstraße 12 statt. Die Idee: gut erhaltene Kleidung wieder einer gezielten Verwendung zuzuführen, in dem sie einen neuen Besitzer findet. Und zwar mit möglichst wenig Aufwand, ohne Kosten – Stichwort „tauschen“ – und sehr niederschwellig. Alles im Sinne der Nachhaltigkeit, der sich Elisabeth Koza auch mit der Gründung von zwei WhatsApp-Gruppen mit jeweils über 200 Teilnehmern bereits verschrieben hat: Darin finden regelmäßig Lebensmittel und andere Utensilien eine neue Heimat.

Jacken, Hosen, Mützen: Und alles „für umsonst“

Auch der Wareneingang beim ersten „Kinderkleidertausch“ war gut bestückt, hatten doch zahlreiche „Lieferanten“ tags zuvor den Gemeinschaftsraum angesteuert. Die Initiatorin samt Team verwandelten die Räume dann zum Kaufhaus, in dem auf Tischen und an Kleiderstangen Jacken, Hosen und Oberteile der Größe nach sortiert wurden. Auch Mützen, Handschuhe und Strumpfhosen zählten zum Sortiment.

„Fürs erste Mal war es ganz gut“, blickte Koza auf die Premiere zurück. Rund 20 Personen hatten Waren vorbeigebracht, rund 35 Besucher das reichhaltige Angebot angenommen, um ihre Kinder mit verschiedenen Kleidungsstücken für die kalte Jahreszeit auszustatten. Dass auch noch zehn Mütter aus der Ukraine-Unterkunft in Abens den Weg zur Kleidertauschbörse gefunden hatten, freute Koza ganz besonders.

Nächste Termine bereits fest angesetzt

So sind weitere Aktionen bereits fest terminiert, wie etwa der Spielzeugtausch am Samstag, 26. November, von 13 bis 15 Uhr. Dabei werden auch die noch verbliebenen Utensilien des Kinderkleidertauschs erneut angeboten. Außerdem ist ein weiterer Aktionstag fix geplant: ein „Erwachsenenkleidertausch“ am Sonntag, 4. Dezember, zwischen 12 und 15 Uhr – auch dann wieder im Gemeinschaftsraum in der Unteren Hauptstraße 12 in Au.

