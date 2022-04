Kreuzungs-Umbau in Au/Hallertau: Bereit, die 300.000-Euro-Kröte zu schlucken

Von: Andreas Beschorner

Um die Kreuzung Pfaffenhofener Straße/Mainburger Straße/Untere Hauptstraße ging es jetzt im Auer Marktrat. © Beschorner

Wie soll die Kreuzung Pfaffenhofener Straße/Mainburger Straße/Untere Hauptstraße umgebaut werden? Darum ging es jetzt im Auer Marktrat.

Au/Hallertau – Es geht um „BA 1.2“. Anders ausgedrückt: Wie soll im Zuge der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Au die Kreuzung Pfaffenhofener Straße/Mainburger Straße/Untere Hauptstraße umgebaut werden? Und: Soll sie überhaupt umgebaut werden? Nach Wochen und Monaten der Verhandlungen und Gespräche fasste der Marktgemeinderat Au am Dienstag den entscheidenden Beschluss: Man ist bereit „eine Kröte zu schlucken“, wie es mehrfach hieß. Eine 300.000 Euro teure Kröte.

Eigentlich, so hatte es das Ende 2020 vorgelegte Konzept den Planungsbüros Terra.Nova vorgesehen, sollte die Kreuzung unter Vollsperrung umgestaltet werden. Das Straßenverkehrsamt im Landratsamt Freising als übergeordnete Behörde hatte dafür Grünes Licht gegeben und das Konzept abgesegnet. Doch dann kamen im Straßenbauamt offenbar Zweifel auf: Der Markt Au wurde aufgefordert, zu prüfen, ob BA 1.2 auch unter Teilsperrung realisiert werden könne, da ansonsten vor allem Busse und Schulbusse den Ort nur schwer erreichen könnten. „Wir hätten ein Riesenproblem“, so Sailer.

Es folgten zahlreiche Gespräche mit allen Beteiligten, wie Rathauschef Hans Sailer am Dienstag berichtete. Ergebnis: drei Varianten, wie der Markt Au mit der Sache umgehen könne. 1. Entweder vollziehe man den Umbau wie bisher geplant unter Vollsperrung oder 2. verschiebe man die Maßnahme, löse den Vertrag dazu mit der Firma Eiffage auf und leiste eine Entschädigungszahlung. Oder aber 3. baue man die Kreuzung unter Teilsperrung in drei Bauphasen um, muss dann aber Mehrkosten in Höhe von 300.000 Euro tragen.

Umbau unumgehbar

Schnell stellte sich am Dienstag in der Diskussion heraus, dass ein Umbau der Kreuzung – und zwar zum jetzigen Zeitpunkt – unumgehbar sei. Rene Forster (FWG) fragte zwar nach, ob nicht auch die Nullvariante denkbar sei und man die Kreuzung einfach so belassen könne, wie sie jetzt sei, erhielt von Sailer aber die Antwort, der Umbau sei durchaus wichtig. Schließlich werde die Straße doch enger, der Platz größer und die Ortseinfahrt schöner.

Blieb also die Frage: Vollsperrung oder Teilsperrung? Andreas Baumann (FWG) plädierte für die Vollsperrung: „Dafür haben wir doch die Umgehung.“ Die Mehrheit freilich sprach sich für Variante 3 aus: Umsetzung zeitnah, Teilsperrung und 300.000 Euro Mehrkosten – auch wenn sich Martin Linseisen (CSU) schon fragte, ob die Summe in dieser Höhe gerechtfertigt sei: „Da nutzt einer die Gunst der Stunde“, so seine Vermutung. Für Florian Schwaiger (CSU) war auch klar, dass man „nicht auskommt“, Lucia Schmidmair-Kaindl (CSU) plädierte dafür, „in den sauren Apfel zu beißen“. Das war ebenfalls die Haltung von Beatrix Sebald (FWG), die versicherte, man werde noch einmal bei der Regierung nachverhandeln, ob man – trotz einer Festbetragsförderung – nicht doch noch für die Mehrkosten eine anteilige Förderung erhalten könne. Schließlich sei ja nicht der Markt Au, sondern das Landratsamt schuld, dass das erste Konzept zunächst genehmigt, dann aber in Frage gestellt habe. Und so wurde es dann auch – mit drei Gegenstimmen – beschlossen.

