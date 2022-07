Lacher und Wissen rund um die Holledau: Unterhaltsamer Motto-Abend in der Auer Hopfenlandhalle

In die Rolle einer Zupferin schlüpfte Elisabeth Stiglmaier (l.) aus Attenhofen und entführte die Besucher in die frühere Zeit der Handpflücke mit Körben und Metzen-Zeichen. Das Publikum in der Auer Hopfenlandhalle hatte an diesem Abend einiges zu lachen. © Hellerbrand

Einen Abend unterm Motto „Heimat Holledau – Geschichte(n) von Hopfen, Schelmen und Schurken“ hatte die Auer Bücherei versprochen. Das Publikum wurde nicht enttäuscht.

Au/Hallertau – Ein Abend mit Musik, Unterhaltung und viel Wissenswertem rund um die Hallertau: Das war das Ziel der Leiterin der Auer Bücherei, Astrid Hotte, sowie Organisatorin Heidrun Hee, die für dieses „Hopfen-Potpourri“ eine Reihe von Künstlern aus der Region gewinnen konnten. Am Preis von zwei Euro kann es wohl nicht gelegen haben, dass nur 120 Besucher den Weg in die Hopfenlandhalle fanden – eher schon an den heißen Temperaturen am Mittwochabend.

„Holt de Auer“: Bürgermeister scherzt über Namensherkunft

In seinem Grußwort ging Ortschef Hans Sailer auf den Ursprung des Wortes „Hallertau“ näher ein, deren Flurname auch in der Gemeinde Kirchdorf zu finden sei, und verwies auf die sumpfige „Auen“-Gegend an der Abens, die den Übergang nur bedingt mittels „Prügelwegen“ zuließ. Vielleicht rühre der Name „Holledau“ aber auch von der Schlacht bei Gammelsdorf 1313, als König Ludwig der Bayer zur Vermeidung einer Niederlage den Hilfeschrei „Holt de Auer“ ausgerufen habe, scherzte Sailer.

In mehreren Szenen – wie hier mit Elisabeth Linseisen (l.) und Melanie Geppert – spielten die Auer Marktstrawanza Szenen in der Bockerlbahn nach. © Hellerbrand

Zu Gaudi war wie üblich auch Ritsch Ermeier aufgelegt, der mit Quetschnspiel und Wortwitz durchs Programm führte. Dieses begann mit einer Lesung des Autors Wolfgang Koch aus seinem Roman „Ilmgrund“, der sich auch geschichtsträchtigen Ereignissen seines Heimatorts Geisenfeld wie etwa dem Brand im Jahr 1384 widmet. Um das Ganze aufzulockern, wurden einige Passagen durch Darsteller mit Schwert und im Nonnengewand nachgespielt.

Als echtes „Zuckerl“ des Abends erwies sich der Auftritt von Elisabeth Stiglmaier aus Attenhofen, eine von 16 Hopfenbotschafterinnen der Hallertau. So schlüpfte sie in die Rolle der Hopfenzupferin Zenzi, die den Weg via Bockerlbahn von Straubing in die Holledau antritt. Rückblickend erzählt sie ihre Eindrücke aus der Zeit der Handpflücke ab dem Beginn des vorherigen Jahrhunderts: angefangen bei der Zugfahrt, der Art der Unterbringung auf dem Heuboden, dem beschwerlichen Zupfen auf dem Feld sowie den dargereichten Speisen. Alles liebevoll in Geschichten verpackt, mit viel Augenzwinkern versehen und mit mancher Anekdote am Schluss. Ein Vortrag, der begeisterte.

Auch die Auer Marktstrawanza waren mit von der Partie

Als Schauspieler traten auch die Auer Marktstrawanza beim Unterhaltungsabend auf – garniert, wie bei den sonst üblichen Führungen durch den Ort, mit viel Wissen. Den Zwischentexten von Evi Sachsenhauser, die Interessantes zu Bierherstellung, Hopfenernte und Lebensart preisgab, folgten Taten durch ihre Strawanza-Kollegen auf der Bühne. Vor mehreren gemalten Zugfenstern spielten Peter Sachsenhauser, Ritsch Ermeier, Claudia Ecker, Elisabeth Linseisen und Melanie Geppert Szenen einer Bockerlfahrt von Freising nach Au nach, garniert mit Alfred Bauers Schaffnersprüchen aus dem Hintergrund. Die Fahrt durchs hügelige Gelände war beschwerlich und die Reisegründe vielfältig: etwa ein Besuch bei der Liebsten, die Heimfahrt von der Arbeit oder auch der Handtaschentransport eines Gockels.

Am Ende trat das Publikum den Heimweg mit vielen unterhaltsamen und heiteren Eindrücken rund um die Hallertau im Gepäck an.

Martin Hellerbrand

