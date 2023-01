Landwirte im Kreis Freising wollen gegen „Rote Gebiete“ klagen

Rund 100 Landwirte wollten hören, was es mit der Neuausweisung der „Roten Gebiete“ auf sich hat. © Fischer

Die Neuausweisung sogenannter „Roter Gebiete“ macht betroffenen Landwirten im Kreis Freising schwer zu schaffen. Sie wollen klagen.

Landkreis – Die Bauern dürfen nicht mehr so viel düngen. Auch die Ausbringung von Gülle und Mist ist stark eingeschränkt. Kein Wunder, dass eine Info-Veranstaltung des Bayerischen Bauernverbands (BBV) dazu großen Zulauf hatte. Knapp hundert Landwirte warteten am Montagabend im „Holledauer Wirtshaus“ in Osseltshausen (Markt Au) gespannt darauf, was es mit den neuen gesetzlichen Regelungen auf sich hat, mit welchen Auflagen es zu rechnen gilt und was man womöglich dagegen unternehmen kann.

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos

Aus Sicht des BBV ist die Lage ernst aber nicht hoffnungslos. Den betroffenen Landwirten drohen durch die Neuausweisung der „Roten Gebiete“ zwar Ertragseinbußen und Qualitätsverluste, aber machtlos ist man nicht, wie die Beiträge von Anton Hess von der Rechtsanwaltsgesellschaft „Landvokat“ und Reinhard Herb, Mitbegründer einer Interessengemeinschaft aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, deutlich machten. Demnach steht es den Bauern frei, zu klagen. Durch die Bildung von Interessengemeinschaften würden sich die Kosten dafür sogar in Grenzen halten. Die Chancen, noch etwas gegen die Restriktionen unternehmen zu können, stünden laut Hess nicht mal schlecht.

Demnach sei fraglich, ob die mit der Ausweisung einhergehende Düngeverordnung überhaupt verfassungsgemäß ist. Man habe die Roten Gebiete unter die Lupe genommen und zahlreiche Mängel entdeckt, erklärte der Anwalt. „Keine Ausnahmeregelungen, keine Übergangsregelung, die Messstellen reichen hinten und vorne nicht aus“, argumentierte Hess. Herb schlug in die gleiche Kerbe. Man habe eigene Messungen vorgenommen, ein Gutachten machen lassen und sei teilweise zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Die Werte würden von Fall zu Fall deutlich niedriger liegen, als von offizieller Seite gemessen. Aus Sicht von Herb macht eine Klage deshalb durchaus Sinn. Alleine könne man das aber nicht stemmen, erklärte er mit dem Hinweis auf die Interessengemeinschaft.

Die Kosten für die Klage sind überschaubar

Aus dem Publikum stellte sich indes die Frage, was das alles kostet. Laut Hess und Herb zahle sich die Gründung einer Interessengemeinschaft aus. Hess sprach von 7000 Euro für ein Gutachten und von 15 000 Euro für die Klage. Mehr als 25 000 Euro seien nicht nötig. Bei fünfzig Mitgliedern käme man auf 500 Euro pro Nase. „Eigentlich überschaubar“, urteilte der Rechtsanwalt. Herb nannte als Beispiel die Interessengemeinschaft in Aichach-Friedberg (109 Mitglieder). Dort zahle man je nach Hektar einen Beitrag von 100, 150 oder 200 Euro.

Wie komplex die Materie ist, dafür sprach eine Präsentation des BBV-Bewertungsreferenten Franz Sedlmeier. Er sprach von „viel grauer Theorie“, die der EU-Nitratrichtlinie zugrunde liege. Und er erklärte, warum nur die Landwirtschaft unter den Auflagen zu leiden hätte. „Weil man sich nur mit Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen befasst hat“, stellte Sedlmeier klar. Dem jetzigen Stand der Dinge ist ein langjähriges Prozedere vorausgegangen.

Die Landwirte wollen nicht in Sippenhaft genommen werden

Als Grundlage für die Neuausweisung werden sogenannte „Grundwasserkörper“ herangezogen. Die sind laut Sedlmeier auf Landkreisebene aber nur bedingt aussagekräftig. Denn bei jedem Grundwasserkörper würden andere Kriterien gelten. Außerdem lägen den Erhebungen viel zu wenig Messstellen zugrunde. Aktuell seien es 1500. Über 800 würden einer Prognose zufolge noch fehlen. Außerdem sei spätestens 2028 wieder mit einer anderen Ausweisung zu rechnen.

Alles Gründe dafür, sich zusammenzutun und etwas gegen die Auflagen zu unternehmen. Von einer Interessengemeinschaft ist man aber noch weit entfernt. Nach Auskunft der BBV-Geschäftsstelle Erding/Freising gibt es zwar Überlegungen, aber noch keine Entscheidung. „Wir würden die Interessengemeinschaft unterstützen und auch die Geschäftsführung übernehmen“, sagte Fachberater Alois Obermaier. Laut Obermaier legt der BBV Wert auf die Feststellung, „dass die Landwirte sehr großes Interesse an sauberem Wasser haben, aber nicht für Dinge, für die sie nichts können, in Sippenhaft genommen werden wollen“.

Alexander Fischer