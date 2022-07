Laufend Einbrüche und Vandalismus am Sportplatz: Auer Rathaus bittet Bevölkerung um Mithilfe

Wegen Einbrüchen und Vandalismus muss die Polizei immer wieder zum Auer Sportgelände an der Josef-Eberwein-Straße ausrücken. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Immer wieder kommt es an der Sportanlage des TSV Au zu Einbrüchen, Vandalismus und Verunreinigungen. Die Lage ist nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich.

Au/Hallertau - Wie der Markt Au mitteilt, ist es in jüngster Zeit an der Sportanlage neben der Josef-Eberwein-Straße vermehrt zu Einbrüchen in den Geräteschuppen und zur Verunreinigung der Tartanbahn sowie umliegender Tribünen gekommen. Trotz regelmäßiger Kontrollfahrten der Polizei werde das Gelände von den Tätern immer wieder verunreinigt und verwüstet. „Durch die geschützte Lage der Sportanlage fühlen sich die Täter sicher und so können sie ihrem Zerstörungswahn freien Lauf lassen“, heißt es in dem Schreiben aus dem Rathaus.

Folgende Aufzeichnungen seien vom TSV Au gemeldet worden:

7. April 2019: Einbruch Lagerraum

28. Juni 2021: Einbruch Kabinentür (Giebelseite zu Stockschützen) und Lagerraum

24. März 2022: Einbruch Kabinentür (Giebelseite zu Stockschützen)

24. Mai 2022: Einbruch Küchentür (Lautsprecherbox entwendet)

4. Juli 2022: eingeschlagene Scheibe/Scherben auf Laufbahn

Aufruf an die Bevölkerung

Auch die Hausmeister des Markts Au seien regelmäßig im Einsatz, um die Tartanbahn und die umliegenden Sitzgelegenheiten von Glasscherben und zurückgelassenem Müll zu befreien. Es sei nicht nur ärgerlich, sondern stelle auch eine hohe Verletzungsgefahr für die Schüler und Sportler dar. Die Auer Bürger werden daher um Mithilfe gebeten: Beobachtungen und sachdienliche Hinweise sollten dem Markt Au oder direkt der Polizei Moosburg, Tel. (08761) 30180, gemeldet werden.

