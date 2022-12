Leitungswasser würde auch bei Blackout fließen: Hallertauer Zweckverband beruhigt Kunden

Der Wasserzweckverband Hallertau ist auf eventuelle Stromausfälle vorbereitet. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Gute Nachrichten für rund 10.000 Haushalte: Der Wasserzweckverband Hallertau sieht sich auf einen eventuellen Blackout gut vorbereitet. Der Leiter erklärt, warum.

Au/Hallertau – Den Kunden des Zweckverbands Wasserversorgung Hallertau muss vor Stromausfällen nicht bange sein, zumindest was das Leitungswasser betrifft: Selbst einen längeren „Blackout“ kann man nach Auskunft von Wasserwerksleiter Thomas Dengler verkraften. Wie er auf der Verbandsversammlung am Montag deutlich machte, könne die Versorgung der 10.000 angeschlossenen Haushalte bis zu sieben Tage problemlos aufrechterhalten werden. Dengler reagierte damit auf vermehrte Anfragen beim Wasserwerk „bezüglich eines eventuellen Stromblackouts“.

Die Hallertauer Wasserversorgung ist Dengler zufolge mit vier fest installierten Notstromaggregaten ausgerüstet. Um deren einwandfreien Zustand zu gewährleisten, würden sie von den Technikern kontinuierlich gewartet und kontrolliert. In einer Pressemitteilung ist von regelmäßigen Tests die Rede. „Dies wird von uns bereits seit vielen Jahren, ohne großes Aufsehen so praktiziert“, heißt es. Das gesamte Verbandsgebiet könne deshalb auch bei Stromausfall problemlos mit Wasser beliefert werden. Für den Fall des Falles stünden außerdem zusätzliche mobile Notstromaggregate zur Verfügung. „Auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass es dazu kommt, sind wir in entsprechender Weise vorbereitet“, versicherte Dengler.

Garantie auch für Baumgartner Gruppe

Die Sieben-Tage-Garantie gelte nicht nur für Endabnehmer, wie der Werkleiter verriet, sondern auch für Großkunden wie etwa den Zweckverband Baumgartner Gruppe. Eine „kleine Einschränkung“ machte er für 250 Haushalte in Mainburg, die wegen ihrer Lage eine besondere technische Herausforderung darstellen. Die Hausanschlüsse seien höher angesiedelt. Aber auch dafür stünden zusätzliche mobile Notstromaggregate zur Verfügung.

In der Versammlung betonte Thomas Dengler: „Es liegt uns fern, irgendwelche Panik zu verbreiten.“ Das Thema „Blackout“ sei zwar zur Zeit in aller Munde, aber momentan sei man weit entfernt, von einem solchen Szenario auszugehen. Im Beisein des Verbandsvorsitzenden Franz Stiglmaier und etwa 35 Verbandsräten sagte Dengler: „Wir sind gut aufgestellt.“ Einen Stromausfall, der länger als sieben Tage dauert, hält der Werkleiter für unwahrscheinlich. Auf Nachfrage des Freisinger Tagblatts sagte er: „So einen Fall hatten wir seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr.“ Mit dem Hinweis auf besagte Stromaggregate fügte er an: „Solange wir Öl bekommen, können wir die Wasserversorgung auch aufrecht erhalten.“

