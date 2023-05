Markt Au präsentiert neue Handy-App mit Gemeindeinfos - Das kann sie alles

Von: Andreas Beschorner

Präsentieren das neue digitale Angebot: (v. l.) Tanja Dirscherl (Verwaltung), 3. Bürgermeisterin Beatrix Sebald, Ortschef Hans Sailer, Martin Schmidmeier (Geschäftsführer „Heimat Info“) sowie Helga Eisenmann und Katharina Oberhofer (beide Verwaltung). © Beschorner

Was ist in meiner Gemeinde los, wo gibt‘s Auskünfte zu Themen aus meinem Dorf? In Au liefert die Antworten jetzt auch eine Handy-App. Wir stellen sie vor.

Au/Hallertau – Jetzt hat auch der Markt Au seine „Heimat Info“ als App. Schluss ist mit Suchen und Stöbern auf verschiedenen Plattformen nach Infos, Tipps, Terminen und Veranstaltungen. Jetzt gibt es fast alles, was sich im Markt Au rührt, in einer App und – wenn man will – als Push-Benachrichtigung. Seit einigen Tagen ist die Au-App aktiv und werde schon jetzt rege genutzt, wie Bürgermeister Hans Sailer am Freitag bei der offiziellen Präsentation der neuen virtuellen Infozentrale sagte.

Martin Schmidmeier, der Geschäftsführer von „Heimat Info“, war nach Au gekommen, um den Start der App bekanntzumachen. Schon länger, so Sailer, habe die Gemeinde nach einer passenden virtuellen Informationszentrale gesucht. Mit der „Heimat Info“ habe man dann eine Variante gefunden, die die Wünsche der Gemeinde erfülle und für die Bürger relativ leicht zu handhaben sei.

So sieht sie aus, die neue App, die Infos aus dem Markt Au liefert. © Screenshot: Forster

Drei große Bereiche umfasse die App, erläuterte Schmidmeier: Da seien zunächst all die Informationen aus dem Rathaus, die man schnell an den Bürger bringen wolle, Straßensperrungen beispielsweise. Push-Benachrichtigungen sorgen dafür, dass den Bürgern hier nichts mehr entgeht. Da seien zum anderen die Vereine und Organisationen aus dem Gemeindegebiet, die ihre Termine und Veranstaltungen auf „Heimat Info“ veröffentlichen können und die App so zu einer „lebendigen Plattform“ machen. Das Suchen nach Informationen auf diversen Homepages habe sich damit erledigt.

Keine Politische Wahlwerbung erlaubt

Wichtig: Politische Wahlwerbung wird nicht möglich sein, da habe man ein Auge drauf, versicherte Schmidmeier. Und zum Dritten sei da der große Bereich des Bürgerservice, der den Nutzer auf die Homepage der Gemeinde leite. Kategorien wie Rathaus, Feuerwehren, Gastronomie, Jugend, Kirchen, Schule/Kita, Soziales und Vereine sind ebenso aufgelistet wie Politik. Für jede einzelne Kategorie (oder für alle) kann der Nutzer wählen, ob er Push-Benachrichtigungen erhalten will.

Alle Anforderungen an den Datenschutz seien erfüllt, versicherte Schmidmeier. Wer als Bürger auf übliche Weise die App nutzt, müsse sich selbstverständlich nicht identifizieren, wenn ein Verein oder Beauftragter etwas über die App veröffentlichen will, dann müsse er sich registrieren und werde zuvor von dem Betreiber der App überprüft.

Hier gibt‘s die App Alle weiteren Informationen über die neue Gemeinde-App und wo man sie herunterladen kann erfahren Interessierte auf der Homepage des Marktes Au.

