Markt Au schließt Glasfaser-Vertrag mit Telekom: Was die Bürger jetzt wissen müssen

Eine Kooperation unterzeichneten Bürgermeister Hans Sailer und Telekom Regional-Manager Stefan Hanke (vorne, v. l.), denen Digital-Sachbearbeiterin Helga Eisenmann, Geschäftsleiterin Katharina Oberhofer und der Regionalmanager Technik der Telekom, Wolfgang Bittl (stehend, v. l.), symbolisch den Rücken stärkten. © Hellerbrand

Der Markt Au/Hallertau und die Telekom haben eine Kooperation zum Glasfaserausbau beschlossen. Im Rathaus wurden jetzt Details erklärt, die Bürger wissen sollten.

Au/Hallertau – In vielen Gemeinden ist der Glasfaseranschluss derzeit ein Thema – und das ab sofort auch in Au. Denn am Mittwoch unterzeichneten Bürgermeister Hans Sailer und Telekom-Regionalmanager Stefan Hanke eine Kooperation, die 2000 Haushalten im Markt den Anschluss an das Glasfaser-Netz ermöglicht. Bis Ende 2025 soll die Aktion abgeschlossen sein, wobei die ersten Anschlüsse bereits ab Beginn der Baumaßnahme Mitte 2024 mit Glasfaser surfen können.

Das Telekom-Angebot, das 1600 private und 400 gewerbliche Anschlüsse berücksichtigt, sieht neben dem Hauptort Au in Gänze auch die Ortsteile Osterwaal, Osseltshausen, Rudertshausen, Seysdorf und Halsberg vor. In diesen Bereichen will die Telekom jedem Anlieger das Angebot machen, kostenlos bis zum Haus den Glasfaseranschluss zu legen. Da jedoch die restlichen Meter bis zum Gebäude in Privatgrund liegen, muss zwischen Telekom und Häuslebesitzer eine Einverständniserklärung unterzeichnet werden.

Markt Au plant Informationsveranstaltung zum Thema Glasfaser

Der genaue Zeitplan sieht vor, dass Mitte 2023 die Gemeinde eine Informationsveranstaltung in der Hopfenlandhalle organisiert, in der die Telekom-Referenten die Details vorstellen. Wer sich vorab bereits informieren und als Interessent registrieren lassen möchte, kann dies unter www.telekom.de/glasfaser nach Eingabe der jeweiligen Adresse tun. Dass dies ein tolles Angebot sei, das viele Auer Bürger kostenlos mit Glasfaser versorgen würde, machte der Ortschef deutlich. Der Anschluss sei normalerweise mit rund 800 Euro veranschlagt, bei der Vorvermarktung jedoch kostenfrei.

Zur Abwicklung: In Eigenregie wird die Telekom das Glasfaser-Kabel in den Boden verlegen, wobei in bestimmten Bereichen wie auch im eben sanierten Bereich der Unteren Hauptstraße vorhandene Leerrohre verwendet werden. Die Vorarbeiten für diese vertragliche Umsetzung, die vor eineinhalb Jahren begann, leistete Helga Eisenmann als Sachbearbeiterin für Digitales im Auer Rathaus. Hierfür gab es viel Lob von Bürgermeister Hans Sailer.

Wie steht es um die weiteren Ortsteile, Weiler und Einöden?

Und auf Eisenmann kommen weitere harte Brocken zu. Denn noch unklar ist: Was passiert mit den aktuell noch nicht berücksichtigten Gebieten im Markt? Etwa den Orten entlang der Abens, also Sillertshausen, Hirnkirchen, Abens und Dellnhausen oder Haslach, Günzenhausen und Reichertshausen? Und den zahlreichen Weilern und Einöden?

Auch da gab es am Mittwoch Entwarnung, denn hierfür würden bereits die Planungen laufen, die am besten zeitgleich mit der anderen Maßnahme erfolgen sollten. Dazu erfolgt in Kürze eine gesonderte Ausschreibung zum Glasfaser-Ausbau für die verbliebenen Gebiete. Positiv laut Rathaus: Die Gemeinde als Auftraggeber kann mit einer beträchtlichen Höhe an Fördergeldern rechnen. Negativ: Die Höhe der Kosten für den Ausbau sowie die Zahl der Anbieter steht in den Sternen, denn die Ausschreibung ist offen zu gestalten. Die Nachfrage, ob es für die Abwicklung sinnvoll wäre, wenn die Vernetzung im Gesamtgebiet in einer Hand liege, wurde von den Telekom-Vertretern nicht verneint. Die Entscheidung liegt jedoch dann beim zuständigen Gemeinderat.

