Musikalischer Genuss zum Jahresanfang: Marktkapelle Au begeistert mit Neujahrskonzert

Teilen

Vom Auftritt der Jugendblaskapelle Au war das Publikum begeistert: Die jungen Musiker bekamen viel Beifall beim Neujahrskonzert. © Hellerbrand

Ein gelungenes Comeback feierte das Neujahrskonzert der Marktkapelle Au: Die rund 600 Besucher in der ausverkauften Hopfenlandhalle waren begeistert.

Au/Hallertau – Das Neujahrskonzert hat an Zugkraft nichts verloren – die Marktkapelle Au sorgt auch nach der Pandemie für Ohrenschmaus. Das waren am Sonntag die beiden Erkenntnisse nach drei Stunden, in denen 600 Besucher in der ausverkauften Hopfenlandhalle neben Musikgenuss jede Menge Unterhaltung geboten wurde.

Überaus zahlreich pilgerte die Prominenz am ersten Tag des Jahres in die Hallertau – darunter neben Landrat Helmut Petz nebst Gattin auch zahlreiche Bürgermeister der Umgebung, Bezirks- und Kreisräte sowie von klerikaler Seite die beiden Pfarrer Clemens Voss und Stephan Rauscher. Ranghöchster Gast war Staatsminister Florian Herrmann, daneben begrüßte der Fördervereinsvorsitzende der Marktkapelle, Jürgen Hofer, auch noch den BSSB-Landesschützenmeister Christian Kühn in der ersten Reihe. Denn die Marktkapelle ist „Hauskapelle“ des Sportschützenbunds, weshalb Kühn sich sicher sein eigenes Bild machen wollte, ob die Formation die Pandemie ohne Qualitätsverlust überstanden hat. Und er sowie auch die anderen Besucher wurden nicht enttäuscht.

Stimmig und abwechslungsreich waren die Stücke, die die Marktkapelle Au unter der Leitung von Dirigent Georg Neumaier beim Neujahrskonzert spielten. © Hellerbrand

Von Anfang an legten die 44 Musiker richtig los, jegliche Zweifel waren schnell verflogen. Garant war natürlich Dirigent Georg Neumaier, der seit nunmehr 2017 den Taktstock in Au schwingt. Stimmig und abwechslungsreich war die Zusammenstellung der Stücke, der erste Konzertteil dabei eher klassisch geprägt mit Märschen, Polkas und sogar Walzerklängen beim Stück „Genieß’ jeden Tag“. Dann war Pause. Die wurde natürlich eifrig genutzt, um die klassischen „A guads Neis“-Wünsche während dem Genuss von Sekt, Pils, Orangensaft sowie Brezen und Schnittchen unters Volk zu verteilen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das Pausenende erfolgte mit dem Trompetensignal, schließlich nahm der Nachwuchs der Marktkapelle auf der Bühne Platz. Anfängliches Lampenfieber der Nachwuchsmusiker war rasch verflogen, und das Publikum zollte den Mädchen und Burschen um Taktgeberin Verena Bauer nach zwei Stücken begeistert Beifall. Auch die Zugabe-Rufe fanden Gehör.

Rund 600 Besucher waren zum Neujahrskonzert gekommen – darunter (v. r.) Pfarrer Stephan Rauscher, Pfarrer Clemens Voss sowie der Auer Bürgermeister Hans Sailer mit Gattin Ursula sowie (ab 3. v. l.) Landrat Helmut Petz, Staatsminister Florian Herrmann und BSSB-Landesschützenmeister Christian Kühn. © Hellerbrand

Dann übernahmen wieder die „Profis“ der Marktkapelle das Regiment. Apropos Profi. Als dieser erwies sich auch Moderatorin Christl Sittenauer, seit 2018 fester Konzertbestandteil. Die 40-Jährige war ein perfektes Bindeglied zwischen Kapelle und Publikum, deren mit viel Witz und Hingabe vorgebrachten Zwischentöne die Veranstaltung einmal mehr bereicherten. Nicht umsonst gehört die Christl aus dem Hopfenland seit Frühjahr 2020 dem Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft an.

Mit Pauken und Trompeten erfolgte schließlich der Schlussspurt der Marktkapelle, bei dem Medleys aus Fernsehserien von Schwarzwaldklinik bis Derrick oder Comic-Verfilmungen von Bugs-Bunny bis Paulchen Panther besonders hervorstachen. Wie schon der Nachwuchs durften auch die „großen“ Musiker erst nach mehreren Zugaben ab 18.30 Uhr den Nachhauseweg antreten.

Für Rene Forster rentierte sich das Neujahrskonzert gleich zweifach: Er genoss nicht nur die Musik, sondern gewann auch den Hauptpreis bei der Tombola. So darf sich der Auer Marktgemeinderat im Jahr 2023 über den Besuch der Auer Marktkapelle freuen, die ihm ein kostenloses Standkonzert beschert.



Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.