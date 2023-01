Nach einigen Diskussionen: Marktrat Au spricht sich für neue Ampelanlage im Zentrum aus

Teilen

Für eine Erneuerung der Ampelanlage im Bereich des Rathauses und des Marktplatzes hat sich der Gemeinderat Au ausgesprochen. © picture alliance

Bei einem Thema, das in der Vergangenheit schon hohe Wellen geschlagen hat, ist eine Entscheidung gefallen: Die Ampel im Bereich des Auer Rathauses und des Marktplatzes wird erneuert.

Au/Hallertau – Die Entscheidung über die zentrale Ampelanlage im Bereich des Auer Rathauses und des Marktplatzes ist gefallen: Demnach wird es weder einen Fußgängerüberweg, sprich einen Zebrastreifen, noch eine Verkehrsinsel geben. Für Letzteres ist schlicht und ergreifend zu wenig Platz. Gegen einen angedachten Fußgängerüberweg hat sich die Polizeiinspektion Moosburg ganz klar ausgesprochen. In einer entsprechenden Stellungnahme heißt es: „Zebrastreifen bieten gerade Schulkindern eine trügerische Sicherheit. Sie überqueren die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, da ihnen beigebracht wird, dass Fahrzeughalter anhalten müssen. Leider verhalten sich einige Verkehrsteilnehmer nicht dementsprechend.“

Deshalb hat sich der Auer Marktrat im Zuge der Neugestaltung der Unteren Hauptstraße nun ausschließlich für eine Erneuerung der Ampelanlage entschieden. Inklusive eines dafür notwendigen neuen Fundaments sind dafür 30 000 Euro an Kosten veranschlagt: 10 000 Euro für das Fundament und 20 000 für die Ampelanlage selbst. In der Vergangenheit waren über 70 000 Euro für die Maßnahme im Zentrum von Au im Gespräch gewesen. Auch eine Förderung durch die Regierung von Oberbayern stand im Bereich des Möglichen. Nach Lage der Dinge sind jedoch nur die 10 000 Euro für das Fundament der neuen Ampel förderfähig. Für die Anlage selbst sind dagegen keine Zuschüsse zu erwarten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dem nun gefassten Beschluss war ein Ortstermin mit Bürgermeister Hans Sailer vorausgegangen. Mit dem Ergebnis, dass die alte Ampel störanfällig ist. Es gibt dafür keine Ersatzteile mehr. Außerdem ist die Anlage nicht behindertengerecht. Fakt ist darüber hinaus, dass aufgrund der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer der Ausleger nicht mehr erforderlich ist. Was sich einer Stellungnahme zufolge vorteilhaft auf das Stadtbild auswirkt.

Noch unklar ist, ob der Drücker für die behindertengerechte Standampel, ein sogenannter taktiler Signalgeber, nachts ausgeschaltet werden soll. Er erzeugt ein „leises Klackgeräusch“, wie es in einer Darstellung des Sachverhaltes hieß. Die könnte womöglich zu Schlafstörungen bei den umliegenden Bürgern führen. Deshalb will man deren Reaktionen erst einmal abwarten.

Laut Sailer hat das Ampel-Thema in der Vergangenheit schon „große Wellen geschlagen“. Er spielte damit auf besagten Fußgängerüberweg respektive eine Verkehrsinsel an. „Den Platz haben wir nicht“, stellte Sailer jetzt im Gremium noch einmal klar. Deshalb gelte es aus seiner Sicht, die Ampelerneuerung vorzuziehen. Als zusätzliches Argument führte Sailer an, dass die neue Anlage wegen LED-Technik eine Energieeinsparung von bis zu 90 Prozent mit sich bringe. Eingedenk all dessen appellierte er an den Rat, sich „unbedingt auf eine Ampel festzulegen“. Dass das die beste Lösung ist, davon zeigten sich aber nicht alle überzeugt. Am Ende gab es drei Gegenstimmen.



Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.