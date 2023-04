Mehr Wohnraum für Au: Baugebiet im Ortsteil Hemhausen auf den Weg gebracht

Von: Magdalena Höcherl

Sieben Parzellen für Wohnbebauung sollen an der Straße Am Osterberg im Auer Ortsteil Hemhausen entstehen. © HELLERBRAND

Am Osterberg im Auer Ortsteil Hemhausen entsteht ein neues Baugebiet. Der Marktgemeinderat ebnete dafür nun den Weg.

Au/Hallertau – Um mehr Wohnraum zu schaffen, soll in Hemhausen (Markt Au) ein neues Baugebiet erschlossen werden. Für das Areal „Am Osterberg“ stellte Markus Goldbrunner vom Planungsbüro WipflerPLAN aus Pfaffenhofen zwei Varianten vor – von denen man sich schnell für eine entschied.

An der gut fünf Meter breiten Straße Am Osterberg sollen sieben Parzellen für Wohnbebauung entstehen, einen Bebauungsplan gibt es bereits. Für die Erschließungsplanung gebe es in puncto Entwässerung zwei Varianten, führte Markus Goldbrunner aus. Die erste: Versickerung auf den Privatgrundstücken, außerdem wird ein Notüberlauf in einen geplanten Ableitungsgraben installiert. Variante zwei sieht die Ableitung des Niederschlags über einen Regenwasserkanal vor. Dafür wären aber umfangreiche – und kostenintensive – Verlegungen der bereits bestehenden Spartenleitungen erforderlich. „Das ist überhaupt nicht wirtschaftlich“, so der Experte. Das sahen auch die Markträte so und entschieden sich einstimmig für die erste Variante.

Mehrheitlich beschlossen sie auch straßenbauliche Maßnahmen für das Baugebiet: Die Breite der rund 170 Meter langen Fahrbahn wird beibehalten und inklusive der Seitenstreifen neu asphaltiert. Außerdem ist eine Verlegung des Wirtschaftswegs notwendig.

Forderung nach Zisternenpflicht erntet Gegenwind

Barbara Prügl (GOL) schlug zudem vor, über eine Zisternenpflicht auf den neuen Parzellen nachzudenken, um Regenwasser mit Blick auf Trockenperioden besser zu nutzen. Florian Schwaiger (CSU) hielt dagegen: „Man kann den Leuten doch nicht noch mehr aufdrücken.“ Bürgermeister Hans Sailer fand einen Kompromiss: „Eine Empfehlung können wir dafür auf jeden Fall geben.“

Die Gesamtkosten für Entwässerung, Kanalbau und Posten wie Planung und Gutachten schätzte Goldbrunner auf rund 374.000 Euro. Im Juni sollen die Maßnahmen ausgeschrieben und in der Julisitzung vergeben werden. Läuft alles wie gewünscht, wird ab Mitte September gebaut. Die Fertigstellung terminiert das Planungsbüro aktuell auf „spätestens Mai 2024“.

