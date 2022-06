Neuer Wirt, viel Programm: Holledauer Weisse Pfingstfest startet ab Freitag in Au - Oldtimertreffen geplant

Prost! (v. l.) Braumeister Stefan Ebensperger, Festwirtspaar Michaela und Christian Krämmer, Chaochao Xu von der Brauerei-Geschäftsleitung und Geschäftsführer Baron Michael Beck von Peccoz, Braumeister Dominik Mertens, Außendienstmitarbeiter Ernst Ussar und Ortschef Hans Sailer stießen auf ein gutes Gelingen des Holledauer Weisse Pfingstfests an. © Martin Hellerbrand

Die Wartezeit endet, am Wochenende geht‘s rund: In Au/Hallertau startet wieder das Holledauer Weisse Pfingstfest. In diesem Jahr wird sich dabei manches ändern.

Au/Hallertau – Am Freitag geht’s los: Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es in Au heuer wieder ein Holledauer Weisse Pfingstfest. Bis einschließlich Pfingstmontag herrscht dann Stimmung am Weißbiergelände, in diesem Jahr sogar mit neuen Festwirten: Christian und Michaela Krämmer aus Landshut.

Wechsel beim Wirt

Bei der Bierprobe unter den Kastanien im Schlossbräukeller erläuterte Baron Michael Beck von Peccoz von der Brauerei die großen Vorteile, die die erstmalige „Komplett-Vergabe“ des Festgeschehens in die Hand der erfahrenen Gastronomen mit sich bringe. Vom Zeltaufbau, der Organisation im Biertempel bis hin zum Rahmenprogramm komme „alles aus einer Hand“, erklärte der Baron. Das bringe eine enorme Erleichterung mit sich. Das Weißbier stammt natürlich aus den Sudkesseln der örtlichen Schlossbrauerei, für die neben dem Baron als Geschäftsführer auch Chaochao Xu in Vertretung der chinesischen Eigentümer der Verkostung beiwohnte. Dass das Weizen mit neuer Rezeptur und 5,3 Prozent Alkohol sehr süffig ist, wurde allseits bestätigt und ließ jede Menge Lob auf die Braumeister Stefan Ebensperger und Dominik Mertens niederrieseln.

Ihre Vorfreude auf das Engagement in Au brachte auch das neue Festwirtspaar mehrfach zum Ausdruck. Die Krämmers blicken auf eine jahrzehntelange Volksfesttradition zurück, die bis ins Jahr 1962 zurückreicht. In der Region haben sich die Krämmers als Zeltbetreiber einen Namen gemacht, zuletzt beispielsweise wieder vor wenigen Wochen beim Frühlingsfest in Moosburg. Mit dem Mainburger Hopfenfest, dem Gallimarkt und der Moosburger Herbstschau warten 2022 noch weitere Aufgaben.

Pralles Programm

Und was erwartet die Besucher beim Pfingstfest in Au? Los geht’s am Freitag (3. Juni) um 18 Uhr mit dem Anstich durch Landrat Helmut Petz. Zur Unterhaltung spielt dann die neunköpfige Volksfestband Auf’gmuggt. Die älteren Bürger sind am Samstag (4. Juni) zum Seniorennachmittag mit Musik der Marktkapelle Au eingeladen, am Abend spielt die Holledauer Partyband Volle Power auf.

Wollen dem Publikum am Sonntag einheizen: Die Mitglieder der Partyband Z’ruck zu dir. © privat

Der Sonntag (5. Juni) wird zum Frühschoppen ab 10.30 Uhr musikalisch mit dem Duo Melody untermalt, am Abend heizt dann die Partyband Z’ruck zu dir mit deutschen Schlagern, Rock, Charts und bayerischer Musik ein. Am Pfingstmontag (6. Juni) rattern ab 9.30 Uhr wieder die alten Bulldogs zum 15. Oldtimertreffen auf das Festzeltgelände. Wie am Tag zuvor erwartet die Besucher dann erneut ein reichhaltiger Mittagstisch zum Feiertag, für den Ausklang sorgen Blasmusikklänge der Böhmischen Sieben.

Im ausgewogenen Programm, das vom Festwirt erstellt wurde, sei „für Jung und Alt“ was dabei, freute sich Baron Michael Beck von Peccoz. Auf die Band Blechblosn, die ansonsten gleich zweimal beim Pfingstfest aufgetreten war, muss heuer verzichtet werden, stattdessen hat man mit den beiden Gruppen Volle Power aus Osterwaal und Z’ruck zu dir aus Oberappersdorf zwei regionale Stimmungsbands als Neuerung aufgenommen.

Hoffen aufs Wetter

Wenn das Wetter mitspiele, werde Au wie in den Vor-Corona-Jahren wieder vier vergnügliche Pfingstfesttage erleben, war sich Baron Michael Beck von Peccoz sicher. Bürgermeister Hans Sailer freute sich vor allem über die Durchführung des gemeindlichen Seniorennachmittags, bei dem die älteren Semester ins Pfingstfestgeschehen mit einem halben Hendl und einer Maß Bier zu Blasmusikklängen miteingebunden werden können.

Martin Hellerbrand

